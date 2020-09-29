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兒少事件網友討公道轉照片 觸法又造成被害人二度傷害

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣發生兒少保護事件，部分網友肉搜個人資訊並將照片公諸網路社群，南投縣政府呼籲，網友在網路留言，若揭露兒少個人照片，恐涉違反兒童及少年權益保障法，不得有公布足以識別個人兒少資訊之規定。法界人士說，網友公布加害者身分，被害人身分被揭露，對被害人二度傷害，違反性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法，在社群回應或轉傳不雅或攻擊文字，也可能構成刑法公然侮辱罪、誹謗罪。

縣府社會及勞動處表示，兒少保護個案為法律保護對象，為避免二次傷害，提醒民眾及網友，討論特定事件時，勿轉發有關當事人個資相關訊息，以免觸法，若有留言觸及法律禁止事項，縣府除了進行網路留言巡查，分別向國家通訊傳播委員會請求協助外，也運用IWIN（網路內容防護機構）管道，刪除違法留言，呼籲網友、社會大眾自律，落實兒權公約精神。

兒童權利公約第16條規定：「1，兒童之隱私、家庭、住家或通訊不得遭受恣意或非法干預，其榮譽與名譽亦不可受非法侵害。2，兒童對此等干預或侵害有依法受保障之權利。」

兒童及少年福利與權益保障法第69條規定：「宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊：一、遭受第四十九條或第五十六條第一項各款行為。二、施用毒品、非法施用管制藥品或其他有害身心健康之物質。三、為否認子女之訴、收養事件、親權行使、負擔事件或監護權之選定、酌定、改定事件之當事人或關係人。四、為刑事案件、少年保護事件之當事人或被害人。」

少年事件處理法第83條規定：「任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件記事或照片，使閱聽者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理之少年或該刑事案件之被告，違反規定者，由主管機關依法予以處分。」

接連發生兒少事件，有民眾在網路號召或轉貼當事人照片個資，有網友到場「討公道」或在網路肉搜當事人，不僅觸法也造成被害人二度傷害。圖／本報資料照片
接連發生兒少事件，有民眾在網路號召或轉貼當事人照片個資，有網友到場「討公道」或在網路肉搜當事人，不僅觸法也造成被害人二度傷害。圖／本報資料照片

公然侮辱 個資

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