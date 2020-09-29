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幫嫌犯暗槓百萬贓款還騙一半分紅 貪警判關8年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

時任高雄市警局苓雅分局偵查隊小隊長陳建宏5年前承辦案件時，幫助嫌犯私占100萬元贓款，事後再假裝幫忙找律師，向嫌犯妻子要50萬元侵吞入己，高院更一審依貪汙罪判刑8年6月徒刑，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

容姓男子離職後佯裝有黑道欲勒索，向前老闆討1226萬8000元，事後又稱「所屬幫派需要械鬥」，要求前老闆提供3000萬元資金，前老闆察覺有異，報警處理，由陳建宏和同隊隊員負責承辦；前老闆聽從警方指示，以支付款項為由約容男見面，順利逮補到案。

警方2015年11月26日晚間到容男住處搜索，查獲85萬元、35萬元贓款，但款項數額落差太大；隔天，陳建宏持續追查，向容男表示，「你把剩餘的錢交出來，對刑期較有利」、「會讓你留100 萬元，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」，容男應允。

陳建宏和隊員再度押解容男返家搜索，容男從母親房間天花板輕鋼架上拿出一只裝有1000萬元贓款的帆布袋，交給警方處理；陳建宏先指示隊員在客廳安裝點鈔機、整理桌面清點贓款，另單獨在房間讓容男從贓款中拿出100萬，交給妻子「打散、收好」放入背包中，擔心隊員起疑，他又從背包中抽兩張鈔票放入清點贓款，讓容男獲99萬8000元不法利益。

容男被羈押後，陳建宏認為有機可趁，獨自到容男住處，向容妻表示，容男已經被羈押委託他幫忙請律師，容妻倉皇間拿給陳建宏47萬7000元，陳建宏拿到手後搭車離去。

事後，因檢方持續追查贓款下落，容妻想繳回先前拿到手的99萬8000元和前老闆和解，請求律師向陳建宏討回贓款，陳建宏才把花剩下的45萬元交還給律師；檢調接獲檢舉，查出陳建宏不法情事。

陳建宏否認犯行，供稱當時無法辨識100萬元是贓款或是容男母親所有，才沒有扣押，是容男自認交出大量贓款仍被收押，心有不甘，才會陷害他，另容男被羈押後，他想起受託介紹律師，才會到容男住處，但他沒有向容妻拿錢，是容妻事後到分局給律師費，他拒收後，容妻趁他上廁所時放在桌上，共有46萬元。

高雄高分院更一審根據卷證資料、證人證述等，認為陳建宏辯詞不可採信，而陳建宏身為警務人員卻不知謹守分際，違法侵占贓款，還向涉案人家屬詐取財物，中飽私囊，嚴重敗壞官箴，導致警譽受損，犯後飾詞狡辯，未見反省，依貪汙罪判刑8年6月徒刑，褫奪公權5年；最高法院駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
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贓款 貪汙

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