女師要男童午休睡陽台害病 高院加碼判學校共賠31萬

新北市林姓男童不愛午休，李姓女老師罰他去陽台午休，如果不自動去就不能下課，結果隔離和差別待遇造成「創傷壓力症候群」，父母提告過失傷害、另求償207萬元。女老師刑事部分從拘役50日改成無罪確定，民事部分一審判學校須賠償18萬元，高等法院今改判學校應賠償醫藥費、精神慰撫金共31萬7千元。

李姓女導師自2014年2月起至2015年3月止，於星期二全日班的午休時間，要求男童搬椅子至教室外側陽台午休。無論寒暑、雨晴，男童都被獨自隔離在無遮蔽的教室陽台，只能趴在洗手台或靠在椅背上午休。

男童父母表示，兒子從國小一年級開始就被老師隔離在陽台午休，造成兒子被同學孤立、排擠，同學甚至念「你睡覺不是在這裡，你趕快回去你的陽台睡」，上二年級時，兒子開始出現不安、恐懼等狀況，去學校查看才發現這件事。

父母指稱，男童常會突然大哭，害怕聽到「學校」2字，甚至把自己鎖在房間內用手捶牆壁或打自己嘴巴，經醫院診斷是「創傷後壓力症候群」。

父母主張學校有保護教導所有學生的義務，卻漠視老師的不當管教，怠忽職守，因此向老師和學校求償兒子的醫療費7萬餘元、兒子的精神撫慰金120萬元、以及父母的精神賠償各80萬元。

新北地院審理時，李姓女老師辯稱叫男童到陽台是「調整座位」，說是男童不喜歡午睡，會干擾到其他人；顧及其他人的權益，才有「調整座位」的措施，無違法或不當。

學校也指稱，男童在午休時會製造噪音、對其他同學擠眉弄眼、拉扯其他小朋友的眼鏡，老師的作法是為了增進學生良好行為和習慣，維護教學秩序。學校主張老師的行為經教師評議委員會認定無「不法」，自然無違法性可言，男童父母請求國賠無理由。

新北院認為，陽台是洗手台、衣架和堆方雜物使用，絕非適合學童午休場所，男童不僅得以彎腰姿勢午休，心理上也得承受與其他同學隔離、差別待遇的感覺，懲處已逾越了比例原則和教師輔導管教辦法。

高院審理時認為，男童經醫院鑑定，案發後罹患障礙症，最嚴重時期顯現出相當困擾的身心與情緒行為症狀，且使男童在學校、家庭中的生活與學習適應顯著受影響，而女老師要求他到陽台午休是導致障礙症發生的重要原因之一，兩者有因果關係存在，學校應負國家賠償責任。