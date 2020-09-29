影／台東餐廳女員工洗碗跌倒猝死 孝順顧家親人不捨

台東縣太麻里鄉某知名餐廳28日晚上驚傳，48歲陳姓女員工疑在廚房洗碗時猝死，因餐廳員工說詞不一，有人說陳婦滑倒撞頭，有人說洗碗時突身體癱軟倒下，家屬決定請檢察官會同法官相驗，查明死因，尋求公道。

縣長饒慶鈴指派縣府秘書曾志光、社會救科科長楊幸錦，今天上午11點會同金峰鄉公所人員趕抵死者家中慰問及致贈慰問金；縣府及金峰鄉公所均表示，將協助家屬調查真象、善後與求償。

縣府社會處勞工行政科長王識殷表示，初步了解此案有構成職業災害的條件，全案已通報位於高雄的勞動部南區職業安全調查中心， 事後調查雇主有無違反職業安全衛生法規定，包括是否提供職工必要的安全防護設施與裝備等、有無提供必要的職業安全講習等，同時也會協助個案申請職災救助及向業主尋求補償等。

據家屬表示，今年48歲的陳姓婦人，家住金峰鄉歷坵村，上有4個姊姊及1個弟弟，離婚單身，婚生子女歸前夫撫養。

今天一早匆匆從台南趕回娘家的陳家四姊表示，姊妹都嫁人，但小妹離婚後就返回娘家，照顧獨居老父及因意外致下半身癱瘓、須靠輪椅代步的么弟，每天外出工作到晚上十點之後才回家休息，發生意外，家人及親友都很心痛、悲慟。