警助嫌犯侵吞贓款又詐47萬 判刑8年半定讞
高雄苓雅分局偵查隊前陳姓小隊長涉嫌協助嫌犯侵占近百萬元贓款，又以介紹律師為由向嫌犯家屬詐欺47萬餘元。法院更一審判處陳男8年6月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。
全案起於民國104年，菸酒公司曾姓負責人報案指稱遭離職容姓員工恐嚇取財，已交付新台幣1200萬餘元。時任高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊小隊長的陳男承辦此案，逮捕容姓男子，查扣1000萬元贓款。
陳男搜索前向容姓男子表示：「你把剩餘的錢交出來，對刑期較有利」及「會讓你留100萬元，如果以後被關可以當安家費，不要讓你做白工」等語，待成功查扣贓款，即讓容男侵占其中99萬8000元。
容姓男子遭羈押後，陳姓男子認為有機可乘，向容男妻子佯稱幫忙介紹律師，得手47萬7000元。檢察官追查贓款下落發覺有異，容妻獲悉即欲繳回贓款，但陳姓男子已將其中2萬7000元花光，僅將剩餘的45萬元交給容男律師。
一審高雄地方法院認定陳姓男子涉犯圖利、詐欺罪，判刑6年；案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，改依利用職務機會詐取財物罪，處陳男有期徒刑7年6月，褫奪公權4年。
案經最高法院發回更審，高雄高分院更一審認為，陳姓男子犯貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪、利用職務上之機會詐取財物罪，審酌陳男導致警譽受損，犯後飾詞卸責，未見反省，2罪合併判處8年6月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得2萬7000元。
陳男不服提起上訴，最高法院認為更一審判決並無違背法令，日前駁回陳男的上訴，全案定讞。
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