早餐店綁樁開價「1票500元」 屏議員鄭雙銓二審仍判4年

國民黨屏東縣議員鄭雙銓，2018年九合一大選爭取連任，涉嫌開價「1票5百元」，在長治某早餐店綁樁賄選，屏東地院依違反選罷法，一審判處他有期徒刑4年、褫奪公權4年；全案上訴高雄高分院，今天上午駁回上訴，維持原判決，仍可上訴。

鄭雙銓身陷買票官司，他指稱，選舉生態複雜，地方有派系問題，不乏不正當選舉，反質疑被誣陷，堅持上訴到底。但二審合議庭仍然不採信鄭雙銓說詞，維持原判決。

屏檢起訴指出，鄭雙銓為求順利連任議員，2018年11月初，掃街後特意專程到張姓女友人經營的早餐店拜訪，探詢她戶內有幾人具投票權，聽到對方回應「有6人」，便掏出3千元打算以「每票5百元」買票；但對方明白表示，「我們本來就會投票支持你」，堅決不願收錢。

大選前5天，鄭雙銓又再次前往該早餐店，向張姓女友人打聽鄰居行蹤，並表示「我可以託妳嗎？」。張也希望鄭雙銓當選，反問他「託多少」，鄭雙銓雙手比出「5」、再單手比「5」；對方還謹慎地確認，「是不是1500？」，鄭雙銓點頭回應，拜託友人幫忙行賄。因早餐店屬公開場合，不方便當面給錢，鄭雙銓便拜託友人「代墊」。

屏檢接獲情資，傳喚相關人等到案說明，均和盤托出，認定鄭雙銓涉嫌買票綁樁。

然而，鄭雙銓仍矢口否認行賄，辯稱從來沒有表示過「給3千元、拜託支持我」，還透過律師反指選舉生態複雜，地方有派系問題，懷疑友人誣陷。屏東地院一審認為，鄭雙銓既然專程到早餐店，顯然與早餐店老闆夫婦有一定交情，上述辯詞有所矛盾，且純屬臆測，不採信。

屏東地院認為，公職人員選舉是民主政治重要表徵，也攸關國家政治良窳；鄭雙銓身為屏東縣現任議員，應該知道地方基層選舉直接反映當地民意，是選風清廉與否的重要指標，他卻貪圖連任當選，不惜動用行賄手段，謀求政治利益，與友人聯手敗壞選舉純正風氣，嚴重破壞選舉制度公平性。