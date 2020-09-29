重機遭惡意逼車 警為第一時間發文用詞不當道歉

鄭姓重型機車騎士26日在屏東萬丹台88快速道路，遭小貨車從右側擦撞倒地，屏東警方今天為第一時間臉書發文「不慎擦撞」用詞不當致歉，指小貨車蔡姓駕駛是「惡意逼車」。

這起車禍在鄭姓騎士將經過po上網後，引發重機車友互相號召，昨天「出征」包圍小貨車蔡姓駕駛在高雄市所開的海產店。

屏東警方昨天第一時間在臉書發文及所發出的新聞稿，提及小貨車是「不慎擦撞」，警方今天發新聞稿表示，「不慎」擦撞用字遣詞確有不當之處，造成社會大眾誤解深感抱歉，屏東分局昨天發現後，就立即更新及回應。

屏東警分局表示，交通部分，依後方行車紀錄器顯示，這輛自小貨車駕駛人顯有「惡意逼車」及「違規行駛路肩」等行為，已依道路交通管理處罰條例逕行舉發在案。

警方說，刑事責任，已請示屏東地檢署檢察官，檢察官表示，小貨車蔡姓駕駛人行為恐觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑或同法185條第1項公共危險罪，最重可處5年以下有期徒刑及傷害罪等，至於是否構成殺人未遂罪，則須視被害人到案陳述案發經過後才能認定。