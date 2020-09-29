換藥害的？ 唐姓躁鬱男強吻4歲女童 情堪憫恕減刑

唐姓男子2年前在廟裡強吻4歲女童，犯行全被監視器拍下，偵訊、開庭卻否認親吻嘴巴，只親臉頰，僅是一般玩耍。士林地院認為唐避重就輕，考量他有服藥需求，當時因換藥導致病情發作，依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑1年6月。高等法院認為「情堪憫恕」，今撤銷原判決，改處10月徒刑。

唐患有躁鬱症，長期服藥治療，2018年9月19日傍晚6點40分在新北淡水崁頂太子廟散步，見一名女童在玩耍，趁她母親不注意，數度強抱女童。唐不顧女童左右轉頭、後仰閃避抗拒，強吻女童嘴巴，女童驚慌。

法官勘驗監視器畫面，認定唐犯行明確，強吻女童嘴巴。女童警詢、偵訊都說當時非常不舒服、感到嫌惡和懼怕。士院認定唐已婚且育有幼子，是具性經驗的成年人，強吻行為客觀上屬刺激、滿足性慾行為，時間還不短，有猥褻故意。

士院認為唐因有服藥需求，當時更換藥物致情緒不穩，認知行為能力比一般人低，依規定可減刑。不過，唐避重就輕、否任犯行，不具悔意，雖已與女童家屬達成和解、家屬同意不再追究，仍依加重強制猥褻罪判處1年6月。

高等法院審理時，唐坦承環抱女童、親吻臉頰，但仍否認親嘴巴，且否認有強制猥褻犯意。高院審酌唐是躁鬱症患者，長期遵照醫囑服藥，但案發數月前，經醫師更換藥物，導致病情不穩，案發時已處於「輕躁症發作」，辨識能力及控制能力均呈顯著降低的狀態，一時失慮才觸法。

高院認為唐無前科，也數度向被害人父母致歉並賠償，若處以本罪依法減輕後的最低法定刑度（本罪法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，因被告行為時辨識能力及控制能力均顯著降低，依法可減輕其刑至1年6月以上），仍過重，因此再依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑。