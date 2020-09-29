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前助理遭控詐欺 被欠300萬受害曝光 洪健益：已無聯絡
台北市議員洪健益前翁姓助理遭控詐欺，連洪健益都因借錢給前助理300萬元，欠錢不還受害。不過對於有被害人指控前助理疑詐欺欠款，洪健益今天受訪表示不願多談，不過洪健益強調，他不是因為投資被騙，而是自願借錢給朋友，不過前助理去年3月已離職，已經1年8個月沒再聯絡。
洪健益說，前助理已離職1年8個月，對於借出去的錢，能不能討回來？洪表示，當時借款有連帶保證人，他現在就只能找連帶保證人處理，不過洪健益強調，他與洪姓助理是私人借貸，不像其他受害人是為了投資，現在他與翁沒有再聯繫。
洪健益前助理夫妻遭受害人指控，疑似詐欺，翁謊稱可用低價買入iPhone 11，讓受害人一口氣買了數十隻，據被害人指空，翁姓前助理前後得手上億元，隨後人間蒸發。
也因為翁姓前助理遭指控詐欺，連帶讓洪健益也被欠300萬元受害，登上媒體版面，不過洪健益說，他與前助理的糾紛是私人借貸，他已經不想多談。
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