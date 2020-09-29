要把罷韓者眼睛挖下來！失明男情緒性發文遭辦獲不起訴

北市一名後天失明的游姓男子今年6月間罷韓投票前夕，在個人臉書上發文怒稱「要把投票罷韓者的眼睛挖下來」，遭刑事局依妨害投票罪嫌移送偵辦。台北地檢署調查後，認定他是情緒性發言，且未使用強暴脅迫等其他方法，無主觀上犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

罷免高雄市長韓國瑜投票在今年6月6日舉行，投票前，韓陣營為反制連署人及中選會，委任高雄市新聞局前局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷韓案投票，雙方展開法律戰。

王淺秋強調，罷免案是政黨惡鬥，韓市長是為了「爭是非」，市府團隊仍競競業業在辦公。法院開庭雙方攻防激烈，韓的律師表示，「這是善與惡的選擇，端看法官智慧」、「法院審理個案不得保護惡意，而向壞人學習。」

中選會的律師則回應，「變相利用法院程序，架空人民行使罷免權，破壞社會公益！」最後，最高行政法院裁定駁回確定，罷韓投票如期進行。檢方調查，年約30多歲的游男在6月4日上午8點12分，用iPhone手機內建的語音輸入法於個人臉書上發文。

檢方查出，該篇貼文提及，「只要要罷免韓國瑜，我想把你們的眼睛一一挖下來。」因此遭刑事局網路巡邏發現後，依妨害投票罪嫌移送偵辦。檢方傳喚他到案，他由母親陪同出庭，表示很抱歉、懺悔。