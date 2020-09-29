聽新聞
test
0:00 / 0:00
要把罷韓者眼睛挖下來！失明男情緒性發文遭辦獲不起訴
北市一名後天失明的游姓男子今年6月間罷韓投票前夕，在個人臉書上發文怒稱「要把投票罷韓者的眼睛挖下來」，遭刑事局依妨害投票罪嫌移送偵辦。台北地檢署調查後，認定他是情緒性發言，且未使用強暴脅迫等其他方法，無主觀上犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
罷免高雄市長韓國瑜投票在今年6月6日舉行，投票前，韓陣營為反制連署人及中選會，委任高雄市新聞局前局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷韓案投票，雙方展開法律戰。
王淺秋強調，罷免案是政黨惡鬥，韓市長是為了「爭是非」，市府團隊仍競競業業在辦公。法院開庭雙方攻防激烈，韓的律師表示，「這是善與惡的選擇，端看法官智慧」、「法院審理個案不得保護惡意，而向壞人學習。」
中選會的律師則回應，「變相利用法院程序，架空人民行使罷免權，破壞社會公益！」最後，最高行政法院裁定駁回確定，罷韓投票如期進行。檢方調查，年約30多歲的游男在6月4日上午8點12分，用iPhone手機內建的語音輸入法於個人臉書上發文。
檢方查出，該篇貼文提及，「只要要罷免韓國瑜，我想把你們的眼睛一一挖下來。」因此遭刑事局網路巡邏發現後，依妨害投票罪嫌移送偵辦。檢方傳喚他到案，他由母親陪同出庭，表示很抱歉、懺悔。
他辯稱，看到韓被罷免心裡很難過，沒有要影響別人罷免的想法，只是抒發情緒。檢方認為，游男並未使用強暴脅迫等其他方法，僅是抒發個人不滿情緒，文字有失偏激，但不是基於妨害投票的犯意，因此今依法不起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言