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殺妻還將雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 法官判狠心男死刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市中區出租套房去年發生陳女母子三屍慘案，檢察官查出凶嫌陳男是陳女的同居男友，兩人育有非婚生的雙胞胎兒子，他因不滿陳女工作與異性曖昧不清，經常拋下2名幼子讓他獨自照顧而生怨懟，去年11月間因陳她與異性朋友糾纏不清，掐死陳女後，再將雙胞胎丟入洗衣機悶死，台中地院今天上午宣判，殺妻部分判刑13年；殺2名幼子判處死刑，褫奪公權終身。

台中地院由審判長簡佩珺、受命法官湯有朋、陪席法官鄭咏欣組成合議庭，今天上午10時在該院第19法庭宣判，被告陳男由法警押解到庭，陳男穿著黑色短衫、藍色長褲，聽到被判死刑後，身體微微發抖，不發一語，再由法警押回守所。

陳男（29歲）落網後，供稱他去年8月下旬失業，獨自在家照顧雙胞胎，加上同居的陳女擔任傳播妹，他心生醋，案發當日兩人發生口角，他情緒失控掐死陳女，再將雙胞胎塞入洗衣機悶死。

檢警採洗衣機內外的跡證，果然採到雙胞胎的DNA，與兇嫌陳男供稱將雙胞胎塞入洗衣機悶死情節吻合，證明陳確實將雙胞胎塞入洗衣機悶死；檢警採雙胞胎與兇嫌陳男的毛髮及血液做DNA比對，鑑定報告出爐，確認雙胞胎是陳嫌的親骨肉。

檢察官查出，陳男與陳女為同居的男女朋友，雙方育有年幼的雙胞胎兒子（2018年12月底出生），然陳男於2019年8月底失業無工作，在外積欠債務20多萬元，生活家計靠陳女從事傳播小姐陪酒維生。

去年10月13日起，雙方共同租屋在台中市光復路的套房，除由陳女工作負擔家計外，陳女還每月給陳男1萬8000元償還債務，而陳男在租住處負責看護養育雙胞胎兒子，惟陳男對陳女因工作與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧有所怨懟。

至去年11月3日上午，兩人再因陳女與異性朋友糾纏不清起爭執，陳男徒手掐住陳女頸部，再坐騎在陳女身上，勒死陳女後，自知鑄下大錯，未知懸崖勒馬，認陳女已死，考量自己對外負債，將來恐無人照顧雙胞胎兒子。

至同月4日凌晨，陳男將毫無抵抗能力的兒子，陸續放入租住處的洗衣機，再塞入墊子、毛毯及蓋上洗衣機蓋，活活悶死雙胞胎兒子。陳男殺害陳女及雙胞胎兒子後，駕車離開租屋處，四處至網咖等處吃喝玩樂，至同月8日在彰化縣落網。

檢方查出，陳男殺害陳女母子3人後，為避免遭發現及查緝，尚知清理現場自己的衣物，甚至還將冷氣調降至22度，以防止屍體過早腐敗。檢察官認為他惡性重大，請法官從重量刑。 台中地院合議庭認為他惡性重大，判死刑、褫奪公權終身。

台中市中區出租套房去年發生陳女母子三屍慘案，台中地院今天上午宣判，陳女同居人殺妻部分判刑13年；殺2名幼子判處死刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照
台中市中區出租套房去年發生陳女母子三屍慘案，台中地院今天上午宣判，陳女同居人殺妻部分判刑13年；殺2名幼子判處死刑，褫奪公權終身。圖／本報資料照

雙胞胎

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