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詐領助理費被改判2年 台南議員吳通龍斥太離譜一定上訴

聯合報 / 記者吳淑玲邵心杰／台南即時報導

台南巿議員吳通龍詐領助理費，上訴台南高分院今天改判有期徒刑2年，吳通龍接到訊息時表示，太離譜，無法接受，他一個議員怎麼可能貪汙區區2萬元，他還沒收到判決，但會找律師研究一定會上訴爭取清白。

吳通龍今天上午在市議會，聽到記者轉述台南高分院的判決，直斥太離譜，他員一個市議怎麼可能貪2萬元，他多年來在轄區服務所做的付出，大家都看得到，一定會上訴爭取清白。

吳通龍被控在縣市合併升格直轄市第1屆台南市議會議員任內，與妻子趙蓮瑛共同詐領公費助理補助費，經檢方起訴，一審認吳及妻子共同犯利用職務機會詐欺財物罪，分別處3年10月及2年徒刑，吳及妻子不服上訴，台南高分院今天上午宣判吳改判2年、褫奪公權2年，吳妻則改判11月、褫奪1年。

台南地院合議庭指出，吳通龍明知2013年6月1日至同年7月31日間，雖聘雇及申報賴姓男子為公費助理，但事先向賴約定及實際給付議員助理薪資每月僅3萬元，但吳指示妻子製作自聘公費助理每月4萬元，共同詐領公費助理補助費合計共2萬元。

另林姓、梁姓2女同意受聘為公費助理，也有執行助理工作，法官認2人並非掛名公費助理人頭，獲判無罪，2人薪資所得168萬元也未被列入不法所得。

台南市議員吳通龍。圖／取自吳通龍臉書
台南市議員吳通龍。圖／取自吳通龍臉書

薪資 縣市合併

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