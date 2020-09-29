快訊

大缺車！台灣車市一支獨秀 國產、進口都沒貨

神明也讓位…台積電睽違十年返竹科 想再擴張恐無「餘地」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

116張紅單不繳被註銷車牌 違規男撿車牌來掛又觸法

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子收到116件交通違規紅單，未繳罰款被註銷車牌。撿到許男先被偷走，又被丟棄的車牌後，掛在自己的車上使用觸法。檢察官認定張涉刑責最重5年徒刑的侵占遺失物罪，但基隆地院法官指張僅犯最重罰1萬5000元的侵占盜贓物，判罰1萬元。全案可上訴。

判決指出，張男交通違規被開罰116多件未繳罰款，平日所駕駛的轎車車牌遭註銷，無法懸掛使用，合法上路。

瑞芳農會所屬1輛廂型車，長期停放瑞芳農會對面空地，負責管理的許姓職員很少使用。今年1月21日上午9點多，許發現廂型車的前後車牌都遭身分不明竊賊偷走，隔天到瑞芳派出所報案。

瑞芳派出所員警今年4月11日凌晨巡邏時，看見張男駕駛的轎車，前後所掛的車牌為許男報案遭竊的車牌，盤查後當場扣下車牌，並將張帶回調查。

張向員警供稱，車牌是他在今年3 月下旬某日，在農會對面空地看到，撿回後掛在他自己的轎車上使用，否認偷竊車牌。警詢後將張送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，認定張涉犯侵占遺失物罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

法官指出，瑞芳農會名下車輛的車牌，並非許男遺失，而是遭身分不詳者竊取，使許失去掌控持有能力後，又被丟棄，因此屬「盜贓物」，而非「遺失物」。

法官認定張男犯行為刑法第337條侵占「離本人所持有之物罪」，而非刑法335條侵占遺失物罪。前者處1萬5000元以下罰金，後者刑責較重，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

法官指出，張男未繳交通違規罰款，車牌遭註銷，不思履行義務，反在撿拾他人遭竊車牌後，未交警方處理並懸掛使用，應予非難，不應輕縱。考量被告侵占車牌使用時間、期間無再違規及犯罪方法、動機、目的、犯後態度、學歷、職業、家境等情狀，處罰金1萬元，如易服勞役以1千元折算1日。

張姓男子收到116件交通違規紅單，未繳罰款被註銷車牌。改掛他人被偷的車牌上占，被基隆地院法官依侵占盜贓物判罰1萬元。記者邱瑞杰／攝影
張姓男子收到116件交通違規紅單，未繳罰款被註銷車牌。改掛他人被偷的車牌上占，被基隆地院法官依侵占盜贓物判罰1萬元。記者邱瑞杰／攝影

交通違規 偷竊

延伸閱讀

影／男子慢速闖紅燈逆向撞車落跑 頭份警方以車追人

小火車、農園都入畫 彰化二水農會為百周年慶暖身

像極了社區關懷據點 和美鎮農會綠色照護示範站揭牌

台南市東區轎車轉彎陽光刺眼 撞死直行騎腳踏車老人

相關新聞

殺妻還將雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 法官判狠心男死刑

台中市中區出租套房去年發生陳女母子三屍慘案，檢察官查出凶嫌陳男是陳女的同居男友，兩人育有非婚生的雙胞胎兒子，他因不滿陳女...

毒品查緝淪作秀？求績效是被民粹牽鼻子走？

我國的緝毒政策、立法取向，長期以來受到媒體與輿論影響，形成一種「專家反而被民粹牽著鼻子走」的奇觀，在偵查領域，也造成了各種弊端，因此為不少學者、實務工作者所詬病。

詐領助理費被改判2年 台南議員吳通龍斥太離譜一定上訴

台南巿議員吳通龍詐領助理費，上訴台南高分院今天改判有期徒刑2年，吳通龍接到訊息時表示，太離譜，無法接受，他一個議員怎麼可...

116張紅單不繳被註銷車牌 違規男撿車牌來掛又觸法

張姓男子收到116件交通違規紅單，未繳罰款被註銷車牌。撿到許男先被偷走，又被丟棄的車牌後，掛在自己的車上使用觸法。檢察官...

台南議員吳通龍詐領助理費 台南高分院改判2年

台南市民進籍市議員吳通龍被控在縣市合併升格直轄市第1屆台南市議會議員任內，與妻子趙蓮瑛共同詐領公費助理補助費，經檢方起訴...

牛樟芝詐3億疑案 檢2度聲押嫌仍交保

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰，利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書設局詐騙台北市...

新聞眼／國會染缸…立委、助理淘金有潛規則

檢方近期偵辦立委涉賄案，一些立委助理涉及不法也陸續現形，一切就因為國會是政治權力運作的重心，卻同時是一個大染缸，不少有心...

賭場造假文件雇陸人來台 立院職員涉施壓移民署

奕智博數位科技娛樂公司非法經營賭博網站，並協助數十家線上博弈平台洗錢，檢警查獲後還意外發現，該公司利用不實商務文件安排大...

廖國棟前助理 騙醫師可當院長 詐300萬坐牢

國民黨立委廖國棟前助理林雨平，向郭姓醫師謊稱可幫助當上衛福部部立醫院的院長，要求活動費三百萬元，未料院長名單公布卻無郭的...

收賄案羈押 廖國棟、陳超明抗告駁回

檢方偵辦立委集體收賄案起訴十二人，本月廿一日移審台北地院後，北院裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人羈押禁見。廖、陳不服羈...

印尼案舌戰 ！法庭被罵可恥 蘇嘉全槓葉慶元

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、涉收賄被羈押的立委蘇震清，透過國營事業拜訪印尼謀取私利，蘇嘉全不滿國民黨考核紀律委員會主...

中校偷1500片國家隊口罩 起訴不認罪繼續羈押

國防部後備指揮部中校李志交利用督導新北市「口罩國家隊」工廠生產外科、醫療用口罩機會，找上士張政陽搬貨，偷走1500片口罩...

熱門新聞

影／維修沒斷電 豐興鋼鐵技術員下半身被機台捲進宣告不治

蘇澳漁船與日本公務船擦撞未出聲？謝長廷回應了

影／聲援被撞車友 上百重機族齊聚高雄水產行外「烤肉」

扯！北市官員吸毒被逮仍在職 議員轟：民眾安全誰把關

水產行惡劣超車遭網民號召「買水產」警方連夜設巡邏箱

日本公務船擦撞釣魚台台灣漁船 基隆艦馳援影片曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。