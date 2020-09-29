116張紅單不繳被註銷車牌 違規男撿車牌來掛又觸法

張姓男子收到116件交通違規紅單，未繳罰款被註銷車牌。撿到許男先被偷走，又被丟棄的車牌後，掛在自己的車上使用觸法。檢察官認定張涉刑責最重5年徒刑的侵占遺失物罪，但基隆地院法官指張僅犯最重罰1萬5000元的侵占盜贓物，判罰1萬元。全案可上訴。

判決指出，張男交通違規被開罰116多件未繳罰款，平日所駕駛的轎車車牌遭註銷，無法懸掛使用，合法上路。

瑞芳農會所屬1輛廂型車，長期停放瑞芳農會對面空地，負責管理的許姓職員很少使用。今年1月21日上午9點多，許發現廂型車的前後車牌都遭身分不明竊賊偷走，隔天到瑞芳派出所報案。

瑞芳派出所員警今年4月11日凌晨巡邏時，看見張男駕駛的轎車，前後所掛的車牌為許男報案遭竊的車牌，盤查後當場扣下車牌，並將張帶回調查。

張向員警供稱，車牌是他在今年3 月下旬某日，在農會對面空地看到，撿回後掛在他自己的轎車上使用，否認偷竊車牌。警詢後將張送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，認定張涉犯侵占遺失物罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

法官指出，瑞芳農會名下車輛的車牌，並非許男遺失，而是遭身分不詳者竊取，使許失去掌控持有能力後，又被丟棄，因此屬「盜贓物」，而非「遺失物」。

法官認定張男犯行為刑法第337條侵占「離本人所持有之物罪」，而非刑法335條侵占遺失物罪。前者處1萬5000元以下罰金，後者刑責較重，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。