台南議員吳通龍詐領助理費 台南高分院改判2年

台南市民進籍市議員吳通龍被控在縣市合併升格直轄市第1屆台南市議會議員任內，與妻子趙蓮瑛共同詐領公費助理補助費，經檢方起訴，一審認吳及妻子共同犯利用職務機會詐欺財物罪，分別處3年10月及2年徒刑，吳及妻子不服上訴，台南高分院今天上午宣判吳改判2年、褫奪公權2年，吳妻則改判11月、褫奪1年。

台南地院合議庭指出，吳通龍明知2013年6月1日至同年7月31日間，雖聘雇及申報賴姓男子為公費助理，但事先向賴約定及實際給付議員助理薪資每月僅3萬元，但吳指示妻子製作自聘公費助理每月4萬元，共同詐領公費助理補助費合計共2萬元。