牛樟芝詐3億疑案 檢2度聲押嫌仍交保

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰，利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書設局詐騙台北市西門町地主吳振隆3億元，台北地檢署聲押陳柏良、徐國峰駁回，但抗告成功，台北地院重開羈押庭，凌晨仍駁回羈押聲請，裁定陳以200萬元交保、徐以50萬元交保，今天起限制出境、出海8月，均限制住居。

檢調日前搜索、約談，聲押吳旭昇、陳柏良、徐國峰，法院開庭裁定駁回，3人請回，案情新進展是3名被告中有2人交保，詐欺案真相由檢調深入釐清。

裁定指出，詐欺案犯罪所得不低，陳柏良、徐國峰資力、人脈甚豐，有逃亡動機，不過，詐欺案事證已於民事訴訟中提出，難以認定他們有勾串證據之虞。

法官認為，陳柏良、徐國峰危害他人財產權，考量現有事證雖可認定他們於締約、履約過程中有以不實名義請款，卻無從認定吳振隆所付款項是陳柏良、徐國峰的犯罪所得，如果以足額具保金及其他手段，應可防免2人逃亡，裁定交保，並限制出境、出海8月，都限制住居即可。

檢調蒐證，2014年10月，吳旭昇以LINE傳2個圖檔給吳振隆，內容是綠興、展霖2公司與台北醫學大學簽署合作意向書，稱將在台南斥資8億元合組生化科技公司，吳振隆以為吳旭峰等人投資的是牛樟芝新藥事業，依建議投資。