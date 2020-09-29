快訊

皆淺層！地牛睡不穩頻翻身 台東6個小時內連6震

川普稅單怎麼了？美國大選辯論前的「總統債」風暴

富商投資研發牛樟芝新藥被詐案 北院改裁2嫌交保

中央社 / 台北29日電

台北市吳姓富商指控因投資研發牛樟芝新藥被詐3億多元，北檢日前聲押吳姓、陳姓、徐姓3名嫌犯，北院裁定駁回。北檢對陳、徐提抗告後高院發回。北院今天改裁定陳姓與徐姓2嫌交保。

吳姓富商指控，吳姓嫌犯以認識一名掌握牛樟芝萃取技術的「賈博士」及生化科技公司負責人陳男為由，邀請他投資牛樟芝新藥，但富商匯款新台幣3億9331萬餘元到陳男公司後，發現款項並未用在研發牛樟芝新藥，且居中穿梭的徐男取得近2000萬元佣金，懷疑3人共謀詐欺

台北地檢署24日指揮調查局北機站，兵分5路搜索，約談吳男、陳男、徐男等人到案。檢察官訊後以吳、陳、徐涉犯詐欺罪，犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

北院認為，吳男曾為此事購買上百萬元的專利，未取得任何利益，與一般詐欺行徑有異，本案不排除是富商對陳男的履約狀況不滿而引起的民事糾紛，詐欺罪嫌不足，裁定駁回。北檢不服，對陳男、徐男部分提起抗告。

台灣高等法院認定，依卷內證據資料，可見陳男有將取得的款項挪用到其他墊款，並分配高額佣金給徐男，本件涉及鉅額資金流動，陳、徐有無將資金藏匿境外或有逃亡之虞，說詞有所出入，是否有勾串共犯或證人之虞，應再為詳查，因此撤銷原裁定，將案件發回北院。

北院昨天晚間再度召開聲押庭，今天凌晨諭令陳男新台幣200萬元交保、徐男50萬元交保，均限制出境、出海，限制住居。

詐欺

延伸閱讀

當立委涉收賄不想被羈押 廖國棟、陳超明抗告遭駁

富商投資牛樟芝遭詐3億多 檢調約談生化基因公司負責人

立委涉收賄案北院晚間8時移審庭 決定是否續押

立委涉收賄案 北院分案由原民專股審理

相關新聞

新聞眼／國會染缸…立委、助理淘金有潛規則

檢方近期偵辦立委涉賄案，一些立委助理涉及不法也陸續現形，一切就因為國會是政治權力運作的重心，卻同時是一個大染缸，不少有心...

賭場造假文件雇陸人來台 立院職員涉施壓移民署

奕智博數位科技娛樂公司非法經營賭博網站，並協助數十家線上博弈平台洗錢，檢警查獲後還意外發現，該公司利用不實商務文件安排大...

廖國棟前助理 騙醫師可當院長 詐300萬坐牢

國民黨立委廖國棟前助理林雨平，向郭姓醫師謊稱可幫助當上衛福部部立醫院的院長，要求活動費三百萬元，未料院長名單公布卻無郭的...

收賄案羈押 廖國棟、陳超明抗告駁回

檢方偵辦立委集體收賄案起訴十二人，本月廿一日移審台北地院後，北院裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人羈押禁見。廖、陳不服羈...

印尼案舌戰 ！法庭被罵可恥 蘇嘉全槓葉慶元

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、涉收賄被羈押的立委蘇震清，透過國營事業拜訪印尼謀取私利，蘇嘉全不滿國民黨考核紀律委員會主...

中校偷1500片國家隊口罩 起訴不認罪繼續羈押

國防部後備指揮部中校李志交利用督導新北市「口罩國家隊」工廠生產外科、醫療用口罩機會，找上士張政陽搬貨，偷走1500片口罩...

電腦抽選7千名備選國民法官 士林法院今寄出調查表

國民法官制度即將實施，士林地方法院率先籌備國民法官模擬法庭，本月由台北、新北市政府隨機抽選備選國民法官，共7千多人，今天...

當立委涉收賄不想被羈押 廖國棟、陳超明抗告遭駁

檢方偵辦立委集體收賄案起訴12人，21日移審台北地院後，北院裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人羈押禁見。廖、陳不服羈押並...

離譜！男童不聽話 公托老師竟放烏龜爬上身

新北市文林公托中心3名托育人員因男童不聽話，竟聯手強押男童坐在位置上，將其頭部往後扳，再放上數隻大、小烏龜在其手、臉及身...

科技集團洗錢引進上千大陸人非法工作 立院職員也涉案

奕智博數位科技娛樂公司涉嫌跨國網路賭博洗錢，經台南檢警意外查出，台灣機房竟內有2名大陸人非法工作。進一步查出原來是該公司...

蘇嘉全印尼案求償200萬再挨批「可恥」 法庭中槓葉慶元

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和侄子、因收賄案羈押中的立委蘇震清排除外交單位，透過國營事業拜訪印尼當局謀取私利，而他不滿國民黨...

台南七股太陽能電廠偷跑施工 市府會勘將開罰建請撤照

中興電工在台南市七股區台糖土地整地興建太陽能光電場，經濟部籌設許可八月才核准，三月就「偷跑」施工，地方反彈檢舉，市府稽查...

熱門新聞

澄清湖雙屍身分查出！姊弟戀同居男女走上絕路

影／維修沒斷電 豐興鋼鐵技術員下半身被機台捲進宣告不治

貨車超車撞翻重機 水產行強硬嗆「他不讓路」被砲轟到道歉

蘇澳漁船與日本公務船擦撞未出聲？謝長廷回應了

影／聲援被撞車友 上百重機族齊聚高雄水產行外「烤肉」

扯！北市官員吸毒被逮仍在職 議員轟：民眾安全誰把關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。