富商投資研發牛樟芝新藥被詐案 北院改裁2嫌交保

台北市吳姓富商指控因投資研發牛樟芝新藥被詐3億多元，北檢日前聲押吳姓、陳姓、徐姓3名嫌犯，北院裁定駁回。北檢對陳、徐提抗告後高院發回。北院今天改裁定陳姓與徐姓2嫌交保。

吳姓富商指控，吳姓嫌犯以認識一名掌握牛樟芝萃取技術的「賈博士」及生化科技公司負責人陳男為由，邀請他投資牛樟芝新藥，但富商匯款新台幣3億9331萬餘元到陳男公司後，發現款項並未用在研發牛樟芝新藥，且居中穿梭的徐男取得近2000萬元佣金，懷疑3人共謀詐欺。

台北地檢署24日指揮調查局北機站，兵分5路搜索，約談吳男、陳男、徐男等人到案。檢察官訊後以吳、陳、徐涉犯詐欺罪，犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

北院認為，吳男曾為此事購買上百萬元的專利，未取得任何利益，與一般詐欺行徑有異，本案不排除是富商對陳男的履約狀況不滿而引起的民事糾紛，詐欺罪嫌不足，裁定駁回。北檢不服，對陳男、徐男部分提起抗告。

台灣高等法院認定，依卷內證據資料，可見陳男有將取得的款項挪用到其他墊款，並分配高額佣金給徐男，本件涉及鉅額資金流動，陳、徐有無將資金藏匿境外或有逃亡之虞，說詞有所出入，是否有勾串共犯或證人之虞，應再為詳查，因此撤銷原裁定，將案件發回北院。

北院昨天晚間再度召開聲押庭，今天凌晨諭令陳男新台幣200萬元交保、徐男50萬元交保，均限制出境、出海，限制住居。