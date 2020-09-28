中校偷1500片國家隊口罩 起訴不認罪繼續羈押

國防部後備指揮部中校李志交利用督導新北市「口罩國家隊」工廠生產外科、醫療用口罩機會，找上士張政陽搬貨，偷走1500片口罩，1000片賣給旅遊業界友人，獲利8000元，台北地檢署今天依貪汙罪起訴李、依贓物罪起訴張，2人移審，法院開庭，李不認罪，張認罪，法官晚間裁定李羈押禁見，張政陽以10萬元交保，限制住居、出境、出海。

李志交今年2月調新北市某「口罩國家隊」工廠負責督導口罩產銷，不時找張政陽到工廠聊天。他請張幫忙將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車將裝箱口罩載走，過程被沈姓士官長發現，沈要李將口罩繳回，李否認竊盜，沈於是透過保防系統通報軍團。