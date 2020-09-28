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電腦抽選7千名備選國民法官 士林法院今寄出調查表

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

國民法官制度即將實施，士林地方法院率先籌備國民法官模擬法庭，本月由台北、新北市政府隨機抽選備選國民法官，共7千多人，今天法院以「平信」寄出問卷調查表，請民眾填寫回傳，以利法院後續審核，選出模擬法庭國民法官。

士林地方法院指出，民國112年國民法官制度將實施，配合司法院政策，由士林地院率先籌備國民法官模擬法庭實際演練，經台北市政府及新北市政府民政局隨機電腦抽選，提供「備選國民法官初選名冊」符合第12條積極資格規定北市有5495人、新北市則是2355人，共計7850人。

法院指出，因司法院「消極資格自動檢核系統」尚未建置完成，今日下午寄送7850份問卷調查表，請民眾「自我申告」填寫調查表回傳，以利法院選出模擬法庭的國民法官。

據悉，司法院第一輪次模擬法庭備選及候選國民法官郵資經費，僅編列3萬2千7百元，法院決定以「平信」寄送，寄送問卷調查表及回郵信封費用共計13萬3450元（7850*17元）。

士林地院書記處、總務科、刑事科、資訊室，從26日補班日加班，影印信封及問卷調查表。因電腦隨機抽選，部分民眾設籍戶政，北市實際寄出5476件、新北市則是2343件，共計寄出7819件，民眾約在明、後天收到調查表。

法院表示，為了提高調查表回收比例，民眾除透過回郵信封寄回調查表，也可透過傳真、Email、QRcode掃瞄、外網回填等機制，回傳調查表，若有疑慮請撥打法院分機諮詢，調查表在今年10月13日前回收，法院將著手後續審核。

士林地院籌備國民法官模擬法庭，今天寄出7千餘封問卷調查表，請民眾填寫回傳。圖 / 本報資料照片
士林地院籌備國民法官模擬法庭，今天寄出7千餘封問卷調查表，請民眾填寫回傳。圖 / 本報資料照片

國民法官 司法院

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