醋夫逼問戴綠帽活活打死妻 羈押病發身亡檢不起訴結案

桃園市58歲林姓男子今年7月間懷疑小她20歲妻子外遇，今年7月間他追問妻子徹夜未回去處，他妻子坦承與其他男子過夜發生性行為，林男暴怒不可遏，以拳頭和持木棍痛毆妻子頭部，造成他妻子昏迷送醫不治，桃園地院依殺人罪嫌裁定羈押，不料林男7月28日在看守所氣喘病發死亡，桃園地檢署今天偵結，以林男死亡依法不起訴處分。

檢警調查，在龜山區租屋的林姓男子與小他20歲的曾姓妻子（38歲）婚後育有1名未滿周歲的男嬰，林男曾做派遣工、今年失業在家，懷疑妻子外遇，夫妻感情不睦，時常爭吵，妻子7月6日攜子徹夜未歸，林男以Line連絡，他妻子隔天返家。

林男爭吵追問妻子徹夜去處，他妻子坦承與其他男子在賓館過夜和發生性行為，引發林男暴怒，對他妻子拳打腳踢，再持木棍痛毆妻子頭、胸等部位，林男持續毆打妻子重傷昏迷，至當晚才請鄰居報案，他妻子送醫後宣告不治。