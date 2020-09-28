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當立委涉收賄不想被羈押 廖國棟、陳超明抗告遭駁
檢方偵辦立委集體收賄案起訴12人，21日移審台北地院後，北院裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人羈押禁見。廖、陳不服羈押並禁止接見通信提抗告，高等法院今裁定抗告駁回。
廖國棟抗告爭執北院法院組織不合法，且稱依憲法增修條文規定他不應被羈押。廖認為同案被告、政治公關郭克銘已在第二次庭訊時坦承涉貪汙治罪條例犯行，依他的資產、家庭狀況，無逃亡疑慮，且他是原住民立委，若遭羈押，影響很大。
陳超明也主張郭克銘已認罪，沒有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，加上沒有事證可佐證他指使辦公室主任梁文一，依他的年齡、家庭狀況、無犯罪逃亡的紀錄，且因新冠肺炎疫情關係，入出境管制嚴格，他不可能潛逃。
高院認為，刑事訴訟法規定羈押被告的訊問及裁定，法院組織得由受命法官一人或法官三人合議，若受理案件的合議庭為求慎重，以法官三人合議決定，也得由法官羈押訊問。北院由受命法官及審判長分別訊問，再由合議庭評議後裁定，高院認為沒有違反規定。
此外，北院接押後，22日凌晨裁定羈押禁見，2人先暫押候審室，隨即詢問立法院，立法院在早上10點21分函覆「旨揭函請許可案經本院朝野黨團協商，提報第10屆第2會期第1次會議決定同意許可羈押」，北院再於同日上午11點30分進行訊問庭、提示立法院的函文。高院認為處理過程無違誤。
郭克銘在北院第二次訊問時，就被訴貪汙治罪條例（包括廖國棟、陳超明部分）雖認罪，但高院認為這僅是羈押與否的訊問庭，還沒確認客觀事實，且郭之前一再否認犯行，這回庭訊「承認」的真意仍待確認。
高院認為廖國棟、陳超明涉犯法定最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡、滅證高度可能，他們又是立委，有相當的資力、人脈，為規避刑責，不無逃亡可能，因此駁回抗告。
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