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科技集團洗錢引進上千大陸人非法工作 立院職員也涉案

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

奕智博數位科技娛樂公司涉嫌跨國網路賭博洗錢，經台南檢警意外查出，台灣機房竟內有2名大陸人非法工作。進一步查出原來是該公司以業務之便，買通旅行社涉嫌製作不實商務入境文件，再交由立法院林姓總務科人員，向移民署施壓加速審核通過，估計5年引進上千人次，不當得利5千多萬元，全案依兩岸人民關係條例、偽造特種文書等罪嫌起訴公司負責人莊鴻飛及林等15人。

南檢指出，網路賭博集團在台南、高雄地區設置洗錢、賭博機房，雇用兩名大陸人擔任員工，經追查發現兩嫌是以商務履約名義來台，持不實文件順利入境。

南市調站擴大調查，揪出上市的科技集團奕智博數位科技娛樂公司（今年下市）、旅行社和立法院總務科林姓職員等15人，自2015年至2019年間分工合作製作不實商務文件，引進1094人次大陸地區人民非法進入台灣地區，總計獲利共5052萬3341元。據了解，莊已離境，南檢將另行通緝。

立法院總務處職員林姓男近60歲，為資深公務員，接受詢問時避重就輕，有串證之虞，經南檢聲請羈押獲准，起訴後移審台南地院後，院方同意放人，裁示限制出境。

線上博弈公司奕智博數位科技娛樂，因涉嫌非法經營賭博網站、協助數十家線上博弈平台洗錢，曾有單周金流50億元的驚人金額，今年7月刑事局一舉將公司代理執行長潘玉玲、幹部等逮捕到案，訊後依賭博罪、違反洗錢防制法罪嫌送辦，檢方複訊後潘聲押獲准，其他員工交保。

台南檢調查出，科技集團洗錢引進上千大陸人非法工作，立院職員也涉案。圖／本報資料照片
台南檢調查出，科技集團洗錢引進上千大陸人非法工作，立院職員也涉案。圖／本報資料照片

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