蘇嘉全印尼案求償200萬再挨批「可恥」 法庭中槓葉慶元

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和侄子、因收賄案羈押中的立委蘇震清排除外交單位，透過國營事業拜訪印尼當局謀取私利，而他不滿國民黨考核紀律委員會主任委員、律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目批評他「拿國家資源做私人生意」，提告求償200萬元；台北地方法院今開庭，蘇嘉全親自出庭，並不滿葉慶元庭上指他「可恥」，表示要追加提告誹謗。

葉慶元庭後指出，蘇嘉全宣稱駐印尼代表處發的電文與自己無關，卻無法解釋為何電文中點名他和蘇震清，蘇嘉全也說電文中的「中間人」單純是指人力仲介業者高壽濤，與他無關，但對於電文先提到「『若干』中間人」，再點名蘇震清、蘇嘉全及高壽濤，也無法提出合理解釋，只能一再撇清不是他。

葉慶元說，蘇嘉全堅稱2017年沒有去印尼，但沒有否認前一年有去，且蘇說去印尼只有拜會選民，才會排除外館，但幫他安排行程的高壽濤公開稱，「當時幫蘇嘉全安排拜會印尼黨政高層人士」，與蘇嘉全的說法矛盾。

葉慶元認為，關鍵在於駐印尼代表處的電文是否為真，但蘇嘉全不敢要求外交部提供電文原本，反而不斷要求說明檢舉人是誰，是否意圖藉此秋後算帳懲處檢舉人，「社會自有公評」。

他在臉書上說，今天開庭已經向法院聲請調查證據，要求交通部、駐印尼代表處提供電文原本查核，到時候就會真相大白；他認為，蘇嘉全身為歷任縣長、部長、立法委員、立法院院長及總統府秘書長的高階政務官，被駐印尼代表處發電報公開指謫利用國營事業資源，卻不思自省、辭職負責，反而濫用司法資源提告，是不是「可恥」，社會自有公評。

蘇嘉全則認為，他2016年去印尼參加害外後援會餐會，沒有和印尼官方人員見面，國民黨爆料後，他也隨即在臉書上發文澄清，未料葉慶元、陳鳳馨仍在政論節目顛倒是非，他認為名嘴在媒體上發表不實評論，影響很大。