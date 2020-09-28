台南七股太陽能電廠偷跑施工 市府會勘將開罰建請撤照

中興電工在台南市七股區台糖土地整地興建太陽能光電場，經濟部籌設許可八月才核准，三月就「偷跑」施工，地方反彈檢舉，市府稽查開罰仍未停工，副市長趙卿惠與議長郭信良今天會同相關單位會勘。趙卿惠表示，現場施工明顯違法，環保、農業等相關單位依權責開罰及移送法辦，以彰顯政府執法公權力，以免讓業者目無法紀。現場施工人員則以非業主，不願表示意見。

郭信良則是要求環保局「每天來查，違法就開罰」，連續三天都違法就處以最高罰款兩千萬元。會勘後市府將整理5月至今會勘照片及違法紀錄，向核准設廠的經濟部能源局映，要求能源局撤銷這幾處太陽能光電場的籌設與施工許可，否則請能源局前來接管，因為業者視公權力如無物，市府權限已經無法約束業者。郭信良也要求地政局，在施工現場未回復原狀前，暫緩完成這些土地的地目變更申請。

中興電工承包七股區多處太陽能光電場施作工程，籌設許可八月才由能源局核准，卻3月就動工整地，塵土飛揚、重車影響交通引來地方反彈檢舉。

市府表示，地政局5月至今3次稽查，業主違反區域計畫法要求恢復原狀，但業者置之不理，已連續開單罰款合計102萬元，還有兩張罰單簽核中。

會勘後市府與議會人員，轉往七股區公所開會研商。農業局表示，現場台糖造林遭砍除，會透過航照圖與開發計畫書進行比較，違法則裁罰。環保局指出，現場勘察違規部分包含廢土堆置、廢棄物處理、工地無告示牌、圍籬沒架設、現場物料堆置及施工道路的揚塵設施、洗車台等，幾乎都沒做，已明顯違反空汙法，可裁罰10萬到兩千萬元，會立即開單，且工地揚塵明顯，也可依空汙法裁罰10萬到5百萬元，廢棄物流向會再蒐證，若任意掩埋將移送法辦。