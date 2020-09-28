因新冠肺炎被罰6萬 謝和弦上訴卻放法官鴿子

藝人謝和弦今年2月在社群網站Instagram發表文章，內容指「大麻可殺死武漢肺炎病毒」，結果因為散布不實謠言，被新北地院簡易庭依違反傳染病防治法判罰金6萬元；謝不服判決結果上訴，但新北地院今天開準備庭，他無故未到，法官和檢察官都被他放鴿子。

今年2月，新冠肺炎疫情肆虐，加上國際間頻傳死亡案例，國內民眾也人心惶惶，避之唯恐不及。謝和弦此時在社群網站張貼「大麻可以殺死新冠肺炎（武漢肺炎）病毒」一文，立刻引發議論，調查局和警方也登門關切，甚至從高雄北上逮人。

事發後，謝坦言知道新冠肺炎（武漢肺炎）是衛服部1月15日公告的法定傳染病，也了解民眾對於疫情相關新聞和訊息都十分關切，散播不實訊息恐造成民眾恐慌，但他宣稱文章是朋友傳給他的訊息，自己也無法查證內容真偽。

一審簡易庭認為，謝和弦身為公眾人物，卻任意散布傳染病流行疫情不實消息，引起公眾恐慌，行為應予譴責，因此考量其職業、經濟狀況、犯罪動機及手段等情量刑。