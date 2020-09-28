騙醫師300萬可當上院長 廖國棟前助理詐財確定要入獄

國民黨籍立委廖國棟現因收賄案在台北看守所羈押中，而他的前助理林雨平向郭姓醫師詐取活動費300萬元，謊稱可幫助當上衛生福利部醫院的院長，未料事後院長名單公布卻無郭的名字，一狀告上法院；一審依詐欺取財罪判6月徒刑，案經上訴，高等法院改判10月徒刑，全案定讞。

另林雨平的丈夫洪天盛曾是廖國棟辦公室主任、宜蘭連絡處執行長，他一併被檢方起訴詐欺罪嫌，獲判無罪確定。

判決指出，郭姓醫師有意角逐衛生福利部旗山醫院、新營醫院、嘉義醫院等院長職位，透過蔡姓友人請託林雨平、洪天盛關說；蔡和林雨平2014年相約喜來登大飯店見面，林雨平謊稱「可以透過廖國棟推薦，但需要活動費200萬元」，如果事情未成可以退款。

郭姓醫師先後透過蔡姓友人轉交200萬元給林雨平；而在第一次公布院長人選前，郭姓醫師親自和林雨平相約見面，林雨平再謊稱「需要追加100萬元活動費，這是老闆廖國棟的意思」，郭只好再籌錢交付。

未料，衛生福利部2015年2月公布醫院院長名單，郭姓醫師發現自己沒有入選，請蔡姓友人要求林雨平歸還300萬元，但林雨平只還款70萬，郭最終提告。

林雨平否認犯行，供稱「我沒有欺騙他們，是他們主動找我的」，又稱是郭姓醫師條件一直不符合，或說是蔡姓友人在幕後設計操弄。

台北地院一審依詐欺取財罪判林雨平6月徒刑，得易科罰金，另認為洪天盛未參與犯行，只因妻子身體狀況不好，精神崩潰，才在偵查期間一肩扛起責任，但在法院審理時已改口，判洪無罪。