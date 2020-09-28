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偽用商務名義申請來台 博奕公司機房非法雇用大陸人民

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署日前偵辦奕智博線上娛樂公司，在台南地區涉嫌設置洗錢、賭博機房，現場僱用大陸籍林姓和高姓男子擔任員工，發現該公司以進行商務履約名義，不實申請文件申請兩人入境許可，指揮台南市調處擴大追查。今天依行使偽造特種文書、行使業務上登載不實文書及台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將在逃莊姓負責人等提起公訴。

南檢指出，這家公司從2015年至2010年間，5年間陸續使1094人次大陸地區人民非法進入台灣地區，並可向運營商收取代辦費用，總計獲利共5052萬多元。

南檢說，潘女與莊男（已出境，另行通緝）為同居男女朋友，莊為集團實際負責人，租用新北市等地辦公室或商辦大樓，提供欲前來台灣地區設置機房外籍客戶（俗稱運營商）設置據點，並以辦理簽證業務為集團主要營收項目。

潘女則擔任集團代理執行長，協同莊經營集團，並負責市場推廣及營運商委託服務業務。

南檢說，從2015年至2010年間因運營商客戶有引進大陸人民來台工作需求，莊男、潘女等人均明知公司並無與大陸地區進行商務履約服務，仍依照客戶需求，由運營商聯繫大陸不詳人力仲介，取得欲申請來台大陸人民名單。

代辦外籍人士入台簽證業務林男、陳女委由商務部員工，製作大陸人民不實在職證明、商務活動計畫書、大陸專案人士申請進入台灣地區保證書等不實文書。

再由不知情旅行社代辦業者持向移民署申請大陸地區人民來台從事商務履約服務，使不知情移民署及後續進行審查政府機關部門承辦公務員誤認申請入台大陸人民符合資格，審核通過並由移民署核發入出境許可證。

辦案人員查出，集團如遇運營商客戶有較急迫，須早於預定時程取得大陸地區人民入台簽證，即會由前開商務部員工與陳女討論後製作不實在職證明或購買不實學歷等偽造特種文書、商務活動計畫書等，由陳女使用集團向移民署申請帳號，持向移民署申請大陸地區人民來台從事商務履約服務等不實文書。

再由林以在立法院工作身分，透過管道向移民署及後續進行審查政府機關部門承辦公務員施壓，要求提前辦理，使單位誤認申請入台大陸人民符合資格，以較快速度審核通過核發入出境許可證。

台南地檢署偵辦前上市奕智博線上娛樂公司，涉嫌以不實申請文件幫大陸地區人民以商務履約名義，申請入境許可，今天依行使偽造特種文書、台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將在逃莊姓負責人等人提起公訴。
台南地檢署偵辦前上市奕智博線上娛樂公司，涉嫌以不實申請文件幫大陸地區人民以商務履約名義，申請入境許可，今天依行使偽造特種文書、台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，將在逃莊姓負責人等人提起公訴。

移民署 台大 簽證

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