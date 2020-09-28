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女兵育嬰假竟偷陪酒還債 凌晨下班顧1月兒失手害命

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

曾任軍職的澎湖陳姓女子，遭控2年前以照顧1個多月大的兒子申請育嬰假，卻偷到酒吧陪酒還債；不料兼差第5天凌晨她下班接手顧兒，涉多次大力搖晃造成「嬰兒搖晃症候群」，搶救近9個月仍不治。一審澎湖地院依過失致死罪判陳女1年2月徒刑，上訴後高雄高分院考量她認罪，宣告緩刑4年，全案定讞。

判決指出，陳女（26歲）曾與前夫生下1子，跟同為軍職鄭姓男子結婚後，2017年11月生下兒子，並從2018年1月1日起向軍中申請育嬰假要獨自育兒，但她疑積欠前夫、卡債等約25萬元，剛請育嬰假，就從每晚8點至隔天凌晨4點在外偷打工，並委請無證照的陳姓保母到住處代為照顧兒子。

陳女2018年1月4日凌晨4點多返家後，照顧兒子時卻多次大力搖晃，也忽視兒子身體狀況，直到6日下午鄭姓丈夫拍嗝，兒子突哭鬧不停、持續吐奶；陳女接獲通知返家時兒子已無意識，兩人趕緊送至衛福部澎湖醫院急救。

不過男童情況危急，醫院判定腦部出血、右耳殼有瘀青，搶救後昏迷指數剩3，便由直升機後送高雄醫大，進一步診斷出嬰兒搖晃症候群，但持續治療，2018年10月15日因顱內出血行腦室腹腔引流術後，致呼吸衰竭不治。

檢警在男童送醫時接獲澎縣府社會處通報，展開調查，依過失致死等罪起訴陳女、鄭姓丈夫及陳姓保母。

陳女一審時辯稱，沒有毆打或搖晃兒子，不清楚為何受傷；合議庭查出，陳女都在酒吧陪酒下班接手顧兒子，恐有喝酒又正值凌晨很疲憊，她也曾在臉書抱怨過小孩很吵、像惡魔似的，認定她照料時未盡注意義務造成傷害，判刑1年2月；鄭姓丈夫及保母無法佐證有施暴或過失，判無罪。

陳女提起上訴並承認犯行，二審合議庭認為，她的行徑屬兒童虐待，且案發時兒子1個月又22天大，在世僅11月又1天，卻有近9個月都在加護病房救治，加上陳女起初為避免兼差事情曝光還說謊，不應減輕刑度，但考量她認罪、去年4月又與丈夫生下1女需照顧，宣告緩刑4年，條件為參加法治教育8場。

曾任軍職的澎湖陳姓女子，遭控2年前請育嬰假照顧1個月大的兒子，涉大力晃造成「嬰兒搖晃症候群」，高雄高分院依過失致死罪判1年2月徒刑，宣告緩刑4年，全案定讞。本報資料照
曾任軍職的澎湖陳姓女子，遭控2年前請育嬰假照顧1個月大的兒子，涉大力晃造成「嬰兒搖晃症候群」，高雄高分院依過失致死罪判1年2月徒刑，宣告緩刑4年，全案定讞。本報資料照

澎湖 育嬰假 保母

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