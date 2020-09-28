警備車左轉彎撞傷6人 過失傷害起訴警察

吳姓計程車司機在市區幹道超速駕駛，撞上未禮讓直行車由林姓員警駕駛的左轉警備車，造成6人受傷，台北地檢署偵辦認為，黃超速駕駛，林未讓直行車先行，都有刑責，今天依過失傷害罪嫌將吳姓司機、林姓員警起訴。

2018年5月24日凌晨3時許，吳姓計程車司機載3名乘客行經台北市忠孝東路、光復南路口，飆速97公里通過路口，同時，台北市警大安分局林姓員警開警備車從忠孝東路左轉光復南路，但轉彎時沒有禮讓直行車，吳姓司機煞車不及，撞上林員駕駛警備車的右側車身。

車禍發生後，造成6人受傷，傷勢最嚴重的是計程車上的加拿大籍男子，他因事故導致第4節腰椎壓迫性骨折，傷者分別提告，檢警追查刑責，將吳姓計程車司機、林姓員警列被告偵辦。