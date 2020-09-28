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嫌哭鬧太吵 老爸餵FM2毒奶害死2個月大女兒判關4年半
陳姓男子4年前不滿年僅2個月大的女兒不斷哭鬧，竟將含有FM2的藥物磨碎，多次摻入奶粉內沖泡給女兒喝，造成女兒藥物中毒休克死亡，被檢方起訴；一審依傷害致死罪判3年10月徒刑，二審改判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。
陳2016年7月21日到26日間，因不滿女兒哭鬧不止，在住處或車上將FM2磨成粉摻入奶粉內，多次餵食女兒，直到27日凌晨4時許，他和妻子發現女兒全身僵硬，送往醫院急救，仍因急性藥物中毒休克不治。檢警起初並不知女嬰遭親生父親下毒，但經由法醫解剖鑑定後，赫然發現死因為「使用ＦM2引起急性藥物中毒休克」，2017年11月9日檢警到陳男住處搜索，並在家中起出106顆含有FＭ2（氟硝西泮）成分的的安眠藥碇，將陳男送辦。
陳開庭時曾指出，他從事粗工維生，一天薪水2000元，因工作、經濟壓力關係，會定時到醫院領安眠藥，幫助入睡，因為女兒一直哭鬧，才會在女兒奶粉中加藥。
他向法院表示，妻子生女兒時，因為醫生建議剖腹產，他還去借錢生小孩，「我不是故意要讓女兒死掉，生她疼她都來不及了，怎麼會想殺她？」女兒往生，他感受也不好，他並非有意的。
士林地院一審認為，陳沒有殺女兒的犯意，餵毒目的僅是要讓女兒安靜，不要繼續哭鬧，依傷害致死罪判3年10月徒刑；高院二審改判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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