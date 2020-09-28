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嗆謝長廷「鱷魚眼淚」遭隔海提告 羅智強：法院等著你
已故駐大阪辦事處長蘇啟誠2018年9月疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強當時在臉書發「鱷魚的眼淚」一文影射駐日代表謝長廷，把壓力丟給蘇啟誠，謝憤而提告。今日羅智強針對謝長廷隔海提出告訴，並求償100萬元表示，將會請法院做3件事情，讓大家面對面說清楚，並高喊「謝長廷我在法院等你」。
羅智強指出，既然謝長廷提告，他也會請法院做3件事，第一，傳喚謝長廷讓他們兩人當面對質，並確認「若大阪辦事處有錯，大阪就該道歉，大阪是屬於外交部任命的，大阪不是我拉，坦白講我又離大阪572公里」這句話是否確實出自謝長廷之口。
羅智強說，若謝說過這些話，難道不是帶風向，讓火力集中轉向大阪辦事處？關西機場風波外界第一時間咎責的是謝長廷身為駐日代表，非但不處理，還在臉書忙著砲轟在野黨，但「大阪辦事處有錯，大阪就該道歉」這句話出來後，才將壓力擠向大阪辦事處。
第二，將要求法院傳喚謝長廷愛將楊蕙如及楊的網軍IDCC，請他們好好解釋為何要讓網軍帶風向去攻擊大阪辦事處；第三，傳喚民進黨立委蔡適應，因當時蔡適應也批大阪辦事處「神經慢半拍，該負責任」，羅表示，上述這些人將矛頭燒向大阪辦事處，導致壓力湧向大阪處長蘇啟誠，讓蘇以死明志。
羅智強表示，謝長廷有臉告我，怎麼不想想，當初他與民進黨如何將風向轉向大阪辦事處，謝長廷現在想利用訴訟恐嚇、用訴訟費用拖延，但無所謂，「謝長廷有錢、羅智強有筆，我繼續寫書來揭發民進黨嘴臉，寫到、戰到民進黨下台為止，不信公道喚不回，謝長廷我在法院等你。」
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