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代市府保管禮券拿去買gogoro 涉犯10年以上貪汙重罪

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市環保局林姓約聘僱人員，去年承辦市府綠能獎勵補助計畫，涉嫌侵佔市府所有411張禮券(價值4萬1100元)購買gogoro 機車私用，環保局發現後林才再購禮券歸還，經市府移送嘉義地檢署偵查終結，依涉犯違反貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。

嘉義市環保局表示，今年初發現林離職後未歸還禮券，催促後發現林歸還禮券編號不同、即送政風調查，移送嘉義地檢署。

起訴書指出，嘉義市政府自前年開始推動節能綠能措施，委由承辦單位購買家樂福100元禮券共1000張，再依節電成效按月核發禮券，去年將未發放完的411張禮券交環保局王姓技士保管。

33歲林姓男子去年受約僱任職嘉義市府環保局綠能服務管理中心主任時，承辦相關業務，因為王姓技士生病休養，將該批禮券交林保管， 林男去年11月持禮券到家樂福購買電動機車共花費7萬餘元，其中4萬1100元以環保局禮券支付。

林男今年1月因生涯規劃離職後，環保局清查發現禮券未繳還，經多次催還，林男才於今年2月到家樂福嘉義店另行購買411張禮券繳還，內部發現禮卷編號不同後送政風調查。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出，本案涉犯貪汙治罪條例第4條侵占公有財物罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金，林姓男子一時貪念，可能將付出慘痛代價。

林男代市府保管禮券拿去買gogoro ，被檢察官依涉貪汙罪起訴。記者卜敏正／攝影
林男代市府保管禮券拿去買gogoro ，被檢察官依涉貪汙罪起訴。記者卜敏正／攝影

禮券 嘉義 家樂福

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