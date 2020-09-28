後指部中校偷國家隊口罩1500片 貪汙10年重罪起訴

本報資料照片 國防部後備指揮部中校李志交利用督導新北市某「口罩國家隊」工廠生產外科、醫用口罩機會，找上士張政陽搬貨，偷走口罩1500片，將其中1000片口罩賣給旅遊業友人，獲利8000元。台北地檢署今天依貪汙罪嫌起訴李、依贓物罪嫌起訴張。

李志交涉犯法條是貪汙治罪條例「侵占公有財物罪，最法最輕本刑是10年有期徒刑，不過，他的犯罪所得在5萬元以內，依法可以減刑；偵查中，李、張被聲請羈押禁見獲准，2人今天移審台北地院。

檢調查出，李志交今年2月被調派新北市某「口罩國家隊」工廠負責督導生產外科、醫用口罩，指示張政陽搬運口罩，2月23日、24日兩天偷走1500片的醫療用口罩，李事後將其中1000片口罩賣給旅遊業友人，獲不法利益8000元，還有500片口罩下落不明。

案發後，國防部表示，李志交在服役單位是問題人物，因為債務問題被調往台北市後備指揮部，又因為在營外私自兼差遭受處分，再被調往國防部後備指揮部。

台北地檢署月前獲檢舉，有現役軍人偷「口罩國家隊」的口罩謀利，分案偵查；檢調今年8月11日搜索、約談李志交、張政陽到案，李否認犯罪，張則認罪，但為追案情，檢察官偵訊後聲押禁見2人。