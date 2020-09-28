聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子上網謊稱有海螺音響可賣 詐財7萬多元被判10月
邱姓男子被控2018年7月間，涉嫌上網在臉書散布販售海螺音響及藍芽機不實訊息，鄭姓男子等2名被害人信以為真，共交付7萬多元定金給邱，邱失去聯絡，鄭才知受騙報警法辦、起訴，台南地院依邱觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑10月，全案可上訴。
判決說，邱明知他並無真正交付海螺音響及藍芽耳機意思，向公眾得閱覽臉書上表示欲販售海螺音響等產品，使閱覽臉書所載訊息鄭、辛陷於錯誤，向邱表示購買海螺音響及藍芽耳機，鄭並於2018年7月24日、25日及26日，在台南等地共交付4萬5千240元，辛於27日在高雄市交付定金2萬7千元。邱收受定金後，僅交付少量海螺音響後，即失去聯絡，鄭、辛才知受騙。
法官審酌，邱於此案中犯罪所得不高，共計7萬2240元，犯罪情節相較於其他詐欺集團所為行徑應屬較為輕微，主觀惡性尚非重大。如科以本罪法定最低度刑有期徒刑1年，猶嫌過重，有情輕法重之情，為期符合罪刑相當及比例原則，爰依刑法第59條規定，就所犯本案2罪均酌減其刑。審酌於法院審理時坦承犯行，量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言