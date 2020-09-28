男子上網謊稱有海螺音響可賣 詐財7萬多元被判10月

邱姓男子被控2018年7月間，涉嫌上網在臉書散布販售海螺音響及藍芽機不實訊息，鄭姓男子等2名被害人信以為真，共交付7萬多元定金給邱，邱失去聯絡，鄭才知受騙報警法辦、起訴，台南地院依邱觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑10月，全案可上訴。

判決說，邱明知他並無真正交付海螺音響及藍芽耳機意思，向公眾得閱覽臉書上表示欲販售海螺音響等產品，使閱覽臉書所載訊息鄭、辛陷於錯誤，向邱表示購買海螺音響及藍芽耳機，鄭並於2018年7月24日、25日及26日，在台南等地共交付4萬5千240元，辛於27日在高雄市交付定金2萬7千元。邱收受定金後，僅交付少量海螺音響後，即失去聯絡，鄭、辛才知受騙。

法官審酌，邱於此案中犯罪所得不高，共計7萬2240元，犯罪情節相較於其他詐欺集團所為行徑應屬較為輕微，主觀惡性尚非重大。如科以本罪法定最低度刑有期徒刑1年，猶嫌過重，有情輕法重之情，為期符合罪刑相當及比例原則，爰依刑法第59條規定，就所犯本案2罪均酌減其刑。審酌於法院審理時坦承犯行，量處其刑。