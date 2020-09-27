台彩店員偷下注賓果慘輸 用這招讓店家1年買單213萬

高雄岡山區一家彩券行任職7年多的店員郭女，4年前涉私下投注賓果遊戲，卻輸錢又無力付投注金，竟動歪腦筋重複印出顧客兌獎的中獎收據，掩蓋她下注沒付錢，1年3個月以來共詐213萬多元。高雄高分院依詐欺得利罪判郭女1年5月徒刑定讞，並另判須賠213萬給王姓雇主，可上訴。

判決指出，郭女2008年起就受雇在高雄岡山區一間彩券行，不料她2015年1月起，她私下在店內玩「BINGO BINGO 賓果賓果」遊戲，雖每注最低僅25元，但她輸多贏少，無力支付投注的金額。

郭女於是在店內重複列印客人已經兌付獎金的大樂透、賓果賓果、威力彩、今彩539等兌獎收據，並將收據上「重複列印」字樣剪去，讓王姓負責人核對當天彩券行的營收，結餘現金看似相符，沒發覺郭女下注賓果遊戲沒付錢。

郭女用此方式一直玩到2016年4月間，王姓負責人發覺有異，她才主動向岡山警分局自首，且應訊及審理期間都認罪，不過她想請求緩刑，一審法官認為詐得金額高達200萬，又沒和解，依詐欺得利罪判刑1年5月不得緩刑。