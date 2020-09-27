聽新聞
test
0:00 / 0:00
台彩店員偷下注賓果慘輸 用這招讓店家1年買單213萬
高雄岡山區一家彩券行任職7年多的店員郭女，4年前涉私下投注賓果遊戲，卻輸錢又無力付投注金，竟動歪腦筋重複印出顧客兌獎的中獎收據，掩蓋她下注沒付錢，1年3個月以來共詐213萬多元。高雄高分院依詐欺得利罪判郭女1年5月徒刑定讞，並另判須賠213萬給王姓雇主，可上訴。
判決指出，郭女2008年起就受雇在高雄岡山區一間彩券行，不料她2015年1月起，她私下在店內玩「BINGO BINGO 賓果賓果」遊戲，雖每注最低僅25元，但她輸多贏少，無力支付投注的金額。
郭女於是在店內重複列印客人已經兌付獎金的大樂透、賓果賓果、威力彩、今彩539等兌獎收據，並將收據上「重複列印」字樣剪去，讓王姓負責人核對當天彩券行的營收，結餘現金看似相符，沒發覺郭女下注賓果遊戲沒付錢。
郭女用此方式一直玩到2016年4月間，王姓負責人發覺有異，她才主動向岡山警分局自首，且應訊及審理期間都認罪，不過她想請求緩刑，一審法官認為詐得金額高達200萬，又沒和解，依詐欺得利罪判刑1年5月不得緩刑。
郭女上訴並請求能輕判，但二審合議庭認為，她二審期間未到庭，王姓負責人也表示她仍沒還錢，希望依法判決，便駁回上訴，全案定讞。王姓負責人另請求民事求償，二審民事庭審理時郭女沒到庭，也沒提書面答辯，依王請求的金額，判她須賠213萬9552元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言