中秋節前破獲德州撲克賭場 2場40人遭送辦裁處

台北市林森北路巷弄間，一家「德州撲克」協會涉嫌以合法掩飾非法，擺設德州撲克及百家樂賭桌，公然聚賭，警方持搜索票查緝，帶回黃姓負責人等23人，查扣賭資約80萬。今天凌晨警方再度在松江路破獲另一德州撲克賭場，帶回17人送辦。

中秋節前，網路傳聞流動職業賭場流竄，今天凌晨警方持搜索票深夜攻堅，在松江路破獲德州撲克賭場。

警方指出，賭客當時想從防火巷逃竄，埋伏人員隨即喊聲追捕，包抄夾擊，查獲廖姓負責人、陳姓荷官以及15名賭客，共計17人，現場查扣抽頭金、賭資近 10 萬元、各類籌碼 30 餘萬元、 帳冊、監視器鏡頭等不法事證，全案廖等3人涉犯賭博罪，移送北檢偵辦，15名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

除了今破獲賭場，中山分局日前接獲檢舉，林森北路巷弄內，一處以合法社團德州撲克協會名義，招攬會員，實際上則掩蓋非法聚賭，在協會內擺放德州撲克、百家樂賭桌，以籌碼換現金賭博。

本月18日晚上10時許，警方持搜索票查緝，查獲黃姓現場負責人、僱用工作人員 2 人、荷官 3 人及賭客 17 人共 23 人，查扣籌碼總額逾 4 億 5873 萬餘元、賭資現金80萬餘，還有監視器主機、撲克牌、會員資料、對講機及百家樂牌桌 6 張等犯罪證物，全案分別依賭博罪嫌送辦及社維法裁處，違反使用場所則函請社會局、商業處等相關目的事業主管機關裁處。