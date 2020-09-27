偽稱阿婆急廉售三倍券 女會計遭詐5.5萬

刑事局今天指出，宜蘭一名女會計日前在臉書社團看到有網友幫鄰居阿婆拋售三倍券，隨即下訂20份並匯款新台幣5.5萬元，對方失聯後才知受騙，警方提醒民眾可洽165反詐騙專線查證。

刑事局今天發布新聞稿表示，臉書及Line等網路社交平台常提供民眾許多資訊來源，但也常暗藏詐騙玄機，民眾有可能因一時不察就點入歹徒所設下的貼文和網站，選購心儀物品匯款後才發現對方臉書突然關閉或Line遭封鎖移除而失聯，也未收到物品，最後才驚覺遭遇詐騙。

宜蘭縣一名45歲張姓女會計今年7月於臉書禮券交流社團內，看到有名網友發文說要幫鄰居阿婆販售三倍券，內容提及鄰居阿婆因急用現金，所以願以約91折友情價拋售，不疑有他的張女便以臉書私訊和對方交易，並一口氣下訂20份三倍券，匯款5萬5000元給對方。

不料，當對方收到張女款項後，便以各種理由推託不出貨，最後還搞人間蒸發，張女才驚覺遭遇詐騙。

刑事局呼籲，民眾透過臉書、Line等通訊軟體購買三倍券，不但交易無保障，且暗藏詐騙隱憂，提醒切勿相信歹徒「急變現、便宜賣、可面交」等詐騙話術而交易；另慎防假代辦、網路釣魚等相關三倍券潛藏詐術。若有問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證。

同時，也可透過「趨勢科技防詐達人Line」反查詢可疑網址、惡意帳號及假好康訊息。