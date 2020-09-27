樂陞案許金龍籌款不足 聲請降保金2500萬高院裁准

樂陞前董事長許金龍，去年因畢姓姊夫退保遭上銬羈押，許為求交保但籌款不足，聲請降低現金保金，改由人保。高等法院9月22日裁定，准以2億元具保停押，其中現金保金降至2500萬元，其餘1億7500萬元可人保。

今年6月高院裁定，許金龍2億元具保停押，現金不得低於5000萬元，其餘1億5000萬元可人保，但許的親友奔走籌措，無法籌足現金5000萬，因此聲請降保現金2500萬，其餘由胞姊、楊姓和陳姓友人作保。

樂陞案許金龍涉坑殺投資人，一審依證券交易法判處18年徒刑，併科罰金1億元；二審依背信未遂罪改判12年徒刑，併科罰金1億元；最高法院撤銷發回高院更審。

法院考量，案發後許已遭羈押將近2年6月，並卸任樂陞科技董事長職務，許及親人名下財產遭扣押，社經地位和資力不若以往。許的畢姓姊夫，曾經替許具保，但許在6個月內無法償還，畢退保獲准。法院認為，許獲釋期間無逃亡，仍遵期到庭接受訊問，認定始終親自到庭，進行各項訴訟攻防、辯論，逃亡可能性相對較低。