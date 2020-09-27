酒駕男康樂隧道自撞 內湖警施鐵腕加強取締違規
北市警方今天指出，有鑑於北市內湖區康樂隧道23日發生酒駕男子自撞事件，已在康樂隧道周邊規劃警力執行「取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務」，防制違規行為所引發事故。
台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，由於康樂隧道23日清晨發生酒駕民眾自撞受傷事故，為有效防制酒後駕車、危險駕車、超速行駛等違規行為所引發事故，已於康樂隧道周邊地區規劃、組合警力執行「取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務」。
內湖警分局指出，同時也運用移動式測速照相機，機動加強取締超速駕駛行為。
內湖警分局呼籲，酒後千萬不可心存僥倖駕車，違者除依道路交通管理處罰條例第35條規定處以罰鍰、吊扣駕駛執照、當場移置保管車輛，行為還可能涉及刑法第185條之3公共危險罪，需負刑事責任。
對於行車速度超過規定最高時速行駛者，內湖警分局表示，將依道路交通管理處罰條例第40條規定處以新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。
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