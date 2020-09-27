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三倍券害「萬物起漲」? 法官求證全聯後罰高雄男3千

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

政府今年7月起發放振興三倍券，高雄傅姓男子當月底涉在臉書貼文「經濟毒瘤三倍卷」、「從7月20日起萬物皆漲」等遭警方送辦。由於文章內容還提到全聯販售的麵條從88元改99元，但高雄地院函詢後，全聯回覆是促銷活動非漲價，法官認為傅沒查證就發文，會造成恐慌，裁罰3000元，可抗告。

民間事實查核網站「MyGoPen」7月23日走訪全聯並詢問業者，確認調漲是假消息。不過同樣一則貼文，桃園陳姓男子轉發後也遭警方送辦，桃園地院認為評論政策屬言論自由，也無法佐證有造成恐慌，裁定不罰。

裁定指出，傅姓男子今年7月29日在臉書分享標題「經濟毒瘤三倍卷，一個大家想不到的後果～經過5天的觀察，從7月20日起萬物皆漲」的文章，由於已有證實指此為假新聞、假消息，警方以傅散布不實謠言，移送請法院依社維法裁罰。

傅姓男子辯稱，他是因領取三倍券不便而發牢騷。不過法官發現，文章內容包括「例如：在全聯1600公克麵條88元，7月20日被改標籤為99元，漲幅11%，幾乎各大賣場有收三倍倦的物價都調漲！三倍倦已經造成物價上漲的領頭羊！」等語，完全沒提及領三倍券流程缺失，反著墨物價起漲。

法官為求證發文函詢，全聯回函表示，貼文沒有商品名稱，只能進行模糊比對，較符合的商品為興霖鄉傳優良麵條，售價為99元，各門市推出促銷檔期中，7月最低促銷價為79元，並不是調漲。

法官認為，全聯是大型零售業者，傅姓男子應可就近前往門市探詢，加上在他貼文之前早有人針對此消息實際走訪全聯賣場、也得到促銷價格浮動的回應，傅明明在網路就可查詢真偽，卻仍沒查證就隨意轉貼文章，造成民眾恐慌，足以影響公共安寧。

高雄傅姓男子涉在臉書貼文指「經濟毒瘤三倍卷」、「從7月20日起萬物皆漲」等，遭警方送辦，高雄地院裁罰3000元。圖／翻攝網站「MyGoPen」
高雄傅姓男子涉在臉書貼文指「經濟毒瘤三倍卷」、「從7月20日起萬物皆漲」等，遭警方送辦，高雄地院裁罰3000元。圖／翻攝網站「MyGoPen」

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