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嗆替代役「是不是很爽」 莽男潑水腳踹拘役30天
台中市陳姓男子因過去前往台中市青少年服務中心時，對在中心服務的替代役男的服務態度感到不滿，陳在前年7月間，前往該中心時，遷怒一名替代役男，趁該名替代役男進入廁所時，對役男潑水對質，還嗆「你在這裡混是不是很爽」，役男出廁所求助時，又被陳拉住，並三度以腳踹該名役男，台中地院審結，依傷害罪判陳拘役30天，得易科3萬元。
根據判決書，陳姓男子因過去前往台中市青少年福利服務中心時，在中心值勤的替代役服務態度不佳，讓他不滿，他在2018年7月13日下午4時許，發現當時一名值勤的替代役進入廁所後，陳也進入廁所內，對該名替代役男質疑，為何其他替代役男對他態度不佳的原因為何，甚至遷怒該名役男，「你在這裡混是不是很爽，你們替代役都要被送回成功嶺」，還潑水在該名役男身上。
該名役男不願搭理，趕緊快步跑出廁所，並向服務中心表示欲報警處理，但陳姓男子又走向該名役男，先以手抓住役男的手，役男甩開後，陳繼續用手靠近役男，役男再用手阻擋，接著陳就三度用腳踢役男的右腳膝蓋，造成役男右腳膝蓋瘀青，役男事後提告傷害。
全案在台中地院審理時，陳辯稱，只是為了找役男「問清楚」，是役男先抬腳攻擊，踢到他的腰部，他滾了好幾圈撞到牆壁跟看板，受到重傷，他為了自衛才腳踢役男膝蓋。
台中地院根據現場監視器畫面、多名證人證詞及告訴人說法，不採信陳辯詞，認定陳犯行明確，依法判拘役30天，得易科3萬元，全案可上訴。
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