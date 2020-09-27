快訊

原民藝術家又被盜圖 凶手竟是基隆市府「根本在侮辱」

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

北市消防員酒駕肇事 懲戒法院判降1級改敘

中央社 / 台北27日電

北市陳姓消防員6月20日下午在家飲酒，翌日上午駕駛水箱車在北投擦撞1輛汽車及5輛機車，酒測值高達每公升1.02毫克，陳男被移送懲戒。懲戒法院判決陳男降1級改敘。可上訴。

判決指出，台北市政府消防局第四救災救護大隊北投中隊隊員陳姓男子今年6月20日下午4時許因家庭因素心情不佳在住處飲用高粱酒150CC，因第二天要開車受訓，當晚10時許就上床睡覺。

6月21日上午陳男搭乘捷運、公車上班，再從分隊駕駛水箱車前往內湖訓練中心參加燃燒櫃訓練，途中於上午7時42分行經北投區稻香路時，不慎擦撞路旁小客車、機車行招牌及5輛機車，所幸無人傷亡。員警到場處理，酒測值測得陳男每公升1.02毫克，依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

台北市消防局調查時，發現陳男事發當天意識清楚，沒有異狀，甚至沒有酒味；事發後員警到場處理時，也沒有聞到酒味，沒想到酒測後查出酒測值竟高達每公升1.02毫克。警方告知可能與代謝出問題有關。

台北市政府將陳男移送懲戒法院懲戒法庭審理，懲戒法庭判決陳男降1級改敘。全案可上訴。

北市 酒測 北投

延伸閱讀

大佳河濱「爽停」一月只要1500 周轉率不佳挨批！

無人應門就結案？北市非法安養院大火 議員批稽查「攏系假」

內湖黑牌安養機構火警釀3死 北市下周檢討是否懲處

北市自駕巴士9月30日起凌晨試載客 想嘗鮮要先預約

相關新聞

樂陞案許金龍聲請現金具保降為2500萬 法院裁准

退保被羈押的樂陞前董事長許金龍獲高等法院裁准2億元具保停押，許員因籌款不足聲請調降現金保金。高院日前裁准現金保金降為25...

好心阿姨 為何成了「殺人凶手」

女子劉佩雯不滿十五歲的外甥不服管教，拿童軍繩反綁外甥四肢罰跪在裝滿水的浴缸，再把頭部壓入水下，導致外甥溺斃；法院一審依殺...

邊溝地面不平 女騎士超車摔倒遭遊覽車輾斃 家屬獲國賠

許姓女子2018年騎機車從遊覽車的右側超車，撞擊路旁外側邊溝突起的水泥地面，重心不穩彈飛倒地，遭後方遊覽車碾壓身亡。許女...

三倍券害「萬物起漲」? 法官求證全聯後罰高雄男3千

政府今年7月起發放振興三倍券，高雄傅姓男子當月底涉在臉書貼文「經濟毒瘤三倍卷」、「從7月20日起萬物皆漲」等遭警方送辦。...

嗆替代役「是不是很爽」 莽男潑水腳踹拘役30天

台中市陳姓男子因過去前往台中市青少年服務中心時，對在中心服務的替代役男的服務態度感到不滿，陳在前年7月間，前往該中心時，...

影／美國黑人媽媽下錯站 一張英文地址警助她接兒

台中市第六警分局何安所警員前天執勤時，一名美國黑人媽媽上前以英文求助，警員以簡單英文與該外籍婦人溝通後，得知婦人搭公車下...

借住好友家竟恩將仇報 冒用她名義申請門號被判刑

林姓女子見好友曾姓女子在台南沒有地方可住，好心讓曾女借住北區住處。曾女竟於2016年9月間，涉嫌兩度冒用她的名義，向電信...

男子第8次酒駕 法官認為他惡性重大判9月得坐牢

謝姓男子近13多年來已7次酒駕被警方查獲，今年8月間涉嫌第8次酒駕，他酒後騎機車違規跨越雙黃線行駛，被警攔查後，酒測值每...

藍海集團吸金6億 前老董收押

台北市藍海地產集團推動「泰國曼谷湄南灣景酒店會所」投資專案，誆聲稱只要投資一百萬泰銖，每年最高可獲利百分之六點五報酬，吸...

美最新判決 精障僅為量刑標準

司法院與歐盟舉辦精神障礙者刑事責任及其處遇措施研討會，德國學者建議我國引進「保安監禁」，引起不少討論。所謂的保安監禁，屬...

司法交流 台歐唯一歧見是死刑

鐵警李承翰遇刺身亡，嘉義地院以思覺失調症為由判被告無罪，掀起議論，今年台灣與歐盟的司法交流計畫聚焦精神障礙者在刑事程序的...

盜採寄居蟹罰3千 被譏「搔癢」

墾丁國家公園陸蟹和寄居蟹資源豐富，因人類大量撈捕貝殼、盜採加上遊客撿拾，寄居蟹因找不到貝殼，出現被迫以蝸牛殼、瓶蓋等廢棄...

熱門新聞

金門傳出校園暴力 老師被激怒情緒失控毆打學生

影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體

新北疑汽車暴衝撞5輛汽機車 3傷2命危

警開道送急病童就醫遭處分 國道警：助民會獎勵

少女被超商同事性騷又逼迫到家裡玩 呂秋遠怒：告他

台東婦人酒駕幸未釀死 台11線富山路段追撞3車後翻覆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。