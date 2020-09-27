影／美國黑人媽媽下錯站 一張英文地址警助她接兒

台中市第六警分局何安所警員前天執勤時，一名美國黑人媽媽上前以英文求助，警員以簡單英文與該外籍婦人溝通後，得知婦人搭公車下錯站，不知如何前往兒子就讀的幼兒園接兒子放學，幸好婦人有以英文寫下幼兒園地址，警方查詢後，接婦人前往幼兒園接小孩，該名外籍婦人也感謝台灣警方的貼心為民服務。

台中市第六警分局何安所警員余國豪、謝文耀，前天下午在西屯區文心路、河南路口執行勤務時，一名美籍黑人媽媽Vanessa（音譯凡妮莎）急忙跑到警員面前，以英文請求協助。

警員以英文與她溝通後，她是外籍教師，一個多月前才帶著2歲兒子到台灣，兒子就讀在附近的幼兒園，因她搭乘公車時疑似下錯站，加上手機沒電，無法以手機導航地圖前往該處，所以才會找警方協助，但幸好她有將兒子就讀幼兒園的地址以英文寫下，警方透過手機查詢後，確認婦人兒子就讀的幼兒園。