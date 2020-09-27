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借住好友家竟恩將仇報 冒用她名義申請門號被判刑
林姓女子見好友曾姓女子在台南沒有地方可住，好心讓曾女借住北區住處。曾女竟於2016年9月間，涉嫌兩度冒用她的名義，向電信公司申請智慧手機門號，林女不甘受害報警法辦、起訴。台南地院依曾女觸犯行使偽造私文書罪，判處徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，曾姓女子（42歲）瑋與林姓女被害人為朋友，林曾於2016月8月至9月間，提供她在台南市北區住處給曾女居住。不料曾未取得林同意，同年9 月1 日及8日，分別持林女國民身分證及健保卡，在向電信公司偽填申請書，並在申請書上盜蓋其印章後，申設手機及網路服務，林女發現後不甘受害，報警法辦、起訴。
法官查出，曾姓女子（42歲）於2004年間，因詐欺、偽造文書、偽造有價證券等案件，經台北地方法院判處期徒5年6 月確定，2013年5 月縮刑假釋出監，5 年內再此案，為累犯， 認曾女對於刑罰反應薄弱，加重其刑。
法官審酌曾不思以正途辦理門號，冒用他人名義犯行，足生損害於告訴人及電信公司對於管理門號核發與客戶資料正確性，所為實不足取，但念曾女犯後坦承犯行，量處其刑。
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