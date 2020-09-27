男子第8次酒駕 法官認為他惡性重大判9月得坐牢

謝姓男子近13多年來已7次酒駕被警方查獲，今年8月間涉嫌第8次酒駕，他酒後騎機車違規跨越雙黃線行駛，被警攔查後，酒測值每公升0.33毫克。台南地院法官認為，謝累犯的前科與此案都是觸犯公共危險罪，謝對刑罰反應力較為薄弱，惡性重大，依法加重其刑，判處徒刑9月，全案可上訴。

判決說，謝於今年8月2日下午4點起至晚上7點多，在永康區小北路上雜貨店內，與友人飲用啤酒，翌日8月3日清晨6點許，騎乘機車上路，同日6點28分，行經北區道路前，因違規跨越雙黃線行駛，為警攔查。員警發現謝身上有酒味，對他施以酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.33毫克，法辦起訴。

謝於審理供稱，他們是2人喝6罐啤酒，他自己喝3罐，他是前晚喝酒，但查獲當天早上沒有喝酒。法官認為，謝供詞是卸責之詞，全案事證明確，認定謝觸犯公共危險罪。

法官查出，謝曾因酒後駕車，分別於2006年南檢緩起訴，繳納5萬元緩起訴處分，2010年判處徒刑2月及3月，2013年判處徒刑5月，2015年判處徒刑6月及7月，2016年判處徒刑8月，2018年12月9日執行完畢，於5年內再犯此案，為累犯。