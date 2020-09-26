廖國棟陳超明蘇震清抗告案 結果最快28日出爐

立委廖國棟、陳超明、蘇震清涉嫌收賄遭起訴，台北地方法院獲立法院許可後，22日裁定羈押禁見。3人不服羈押裁定提起抗告，高院陸續受理分案，裁定結果最快28日出爐。

台北地檢署偵辦立委涉貪案，21日起訴蘇震清等被告，並將蘇震清、廖國棟、陳超明等9名在押被告移審北院。

北院合議庭評議後，22日認定蘇震清、陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，隨即依中華民國憲法增修條文規定函請立法院許可，經立院許可後裁定蘇震清等3人羈押禁見。

廖國棟、陳超明不服羈押裁定提起抗告，高院昨天受理分案，交由丑股法官擔任受命法官，由所屬刑事第七庭組成合議庭處理；高院今天上午另受理蘇震清抗告案，交由進股法官擔任受命法官，由所屬刑事第九庭組成合議庭。

受理的2個合議庭已積極閱卷，裁定結果最快28日出爐。