廖國棟陳超明蘇震清抗告案 結果最快28日出爐
立委廖國棟、陳超明、蘇震清涉嫌收賄遭起訴，台北地方法院獲立法院許可後，22日裁定羈押禁見。3人不服羈押裁定提起抗告，高院陸續受理分案，裁定結果最快28日出爐。
台北地檢署偵辦立委涉貪案，21日起訴蘇震清等被告，並將蘇震清、廖國棟、陳超明等9名在押被告移審北院。
北院合議庭評議後，22日認定蘇震清、陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，隨即依中華民國憲法增修條文規定函請立法院許可，經立院許可後裁定蘇震清等3人羈押禁見。
廖國棟、陳超明不服羈押裁定提起抗告，高院昨天受理分案，交由丑股法官擔任受命法官，由所屬刑事第七庭組成合議庭處理；高院今天上午另受理蘇震清抗告案，交由進股法官擔任受命法官，由所屬刑事第九庭組成合議庭。
受理的2個合議庭已積極閱卷，裁定結果最快28日出爐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言