快訊

金鐘55／「罪夢者」連摘4金！得獎名單不斷更新

我駐法代表處再有2人確診 暫時關閉領務櫃檯14天

廖國棟陳超明蘇震清抗告案 結果最快28日出爐

中央社 / 台北26日電

立委廖國棟陳超明蘇震清涉嫌收賄遭起訴，台北地方法院獲立法院許可後，22日裁定羈押禁見。3人不服羈押裁定提起抗告，高院陸續受理分案，裁定結果最快28日出爐。

台北地檢署偵辦立委涉貪案，21日起訴蘇震清等被告，並將蘇震清、廖國棟、陳超明等9名在押被告移審北院。

北院合議庭評議後，22日認定蘇震清、陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，隨即依中華民國憲法增修條文規定函請立法院許可，經立院許可後裁定蘇震清等3人羈押禁見。

廖國棟、陳超明不服羈押裁定提起抗告，高院昨天受理分案，交由丑股法官擔任受命法官，由所屬刑事第七庭組成合議庭處理；高院今天上午另受理蘇震清抗告案，交由進股法官擔任受命法官，由所屬刑事第九庭組成合議庭。

受理的2個合議庭已積極閱卷，裁定結果最快28日出爐。

蘇震清 陳超明 廖國棟

延伸閱讀

蘇震清不服羈押提抗告 高等法院受理分案

廖國棟、陳超明不服羈押提抗告 台灣高等法院完成分案

聯合報社論／收賄案有兩大「案外案」待查

黨內對「蘇震清們」妥協姑息 民進黨豈能裝無辜？

相關新聞

農田水利自救會提假處分失利 法院：政院才可異議

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院昨裁定駁回...

牛樟芝3億元詐欺案聲押3人失敗 北檢不服將提抗告

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書設局，詐騙有百億...

藍海集團推「湄南灣會所」涉吸金6億 前老董收押禁見

台北市藍海地產集團推動「泰國曼谷湄南灣景酒店會所」投資專案，保證「優雅投資，輕鬆獲利」，聲稱只要投資100萬泰銖，每年最...

貨車清晨超商裝卸貨擾清眠 男子躺地阻車離開處拘役6日

台南市李姓男子7月9日清晨4時30分不滿余姓司機將營業用大貨車停放在永康區一便利超商網狀黃線區裝卸貨物，所產生的聲響打擾...

科技偵查法立法惹議 法務部：不堅持現有草案內容

法務部擬推動「科技偵查法」立法，遭法界質疑，恐縱容檢調與司法警察濫權侵害人民隱私。法務部長蔡清祥拜會國民黨籍司法委員會召...

粗工與人有細故二次縱火 幸未釀傷亡吃3年10月牢飯

台中市李姓男子是工人，他在去年6月間、今年2月間，分別因與工程行業者、同事之間有細故，為了報復，涉嫌前往工程行門口及同事...

SBL前男球星簡嘉宏昔被砍重傷 北檢查出真凶今起訴

中華隊男籃前國手簡嘉宏，2017年7月間酒吧遇襲，身受重傷，懷疑是王姓前女友與其新男友林姓男子教唆行凶，控告2人殺人未遂...

不滿違反保護令被警詢 莽漢打電話罵警「XX沒生毛」

台中市賴姓男子不滿涉嫌違反保護令案件，遭霧峰警分局國光所警員通知警詢，他在今年6月間，連續撥打2通電話，辱罵值班的警員「...

謊稱打離婚監護權官司要疏通法官 婦人狠詐閨蜜744萬

李姓婦人自稱被家暴離婚，為爭取小孩監護權，得打官司給法官紅包疏通，向在市場認識的陳姓好友訴苦，還用假名簽立本票陸續和陳詐...

生態作家上傳性愛照報復前女友 辯要出毛囊炎的書

朱姓生態旅遊作家和吳姓女子同居，後因手機操作等細故交惡，朱在吳女的LINE動態消息、公司臉書粉專上留言「我們就做愛從此形...

掏空永豐卻賺20億？何壽川的律師：誰才是被害人？

永豐金控前董事長何壽川被控違法放款給三寶集團董事長李俊傑，檢察官對何起訴求刑12年，全案辯論終結，何壽川的律師在辯論庭中...

反綁外甥罰跪浴缸害溺斃 阿姨「非殺人」判8年定讞

女子劉佩雯不滿15歲身為特教生的外甥晚上不睡覺、不服管教，拿童軍繩反綁外甥四肢罰跪在裝滿水的浴缸，還把外甥頭部壓入水下，...

熱門新聞

莒光號洗手乳出現「嘉明的味道」？ 台鐵：已要求加強巡視

彰化縣正新輪胎溪州廠火災 濃煙3公里外可見

中山高嘉義路段重大車禍釀一死 車陣回堵又有2轎車追撞

反綁外甥罰跪浴缸害溺斃 阿姨「非殺人」判8年定讞

洗手乳有「嘉明的味道」？ 站務人員：不排除內部惡搞

清大化工博士求職不順輕生 專家建議：適時向他人求助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。