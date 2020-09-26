牛樟芝3億元詐欺案聲押3人失敗 北檢不服將提抗告

綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化基因公司董事陳柏良結合掮客徐國峰利用「台北醫學大學生化學科」合作意向書設局，詐騙有百億身價的台北市西門町地主吳振隆。台北地檢署聲押3人，但法院認為詐欺案不排除是民事糾葛，昨駁回。北檢將對陳、徐兩人部分提抗告。

檢方聲押指出，吳旭昇以牛樟芝粹取技術前景看好，自稱有「賈博士」以及握有執行能的陳柏良，訛詐瑪神公司負責人吳振隆，吳振隆再以瑪神名義匯款3億9331萬4250元給展霖公司，徐國峰後取得近2000萬元佣金，被告等涉共同詐欺罪。

法官認為，吳旭昇所經營的綠興公司與吳振隆所經營之瑪神公司，2018年因相關案情有民事糾紛，但吳振隆卻在2019年5月20日才提刑事告訴，不能排除吳振隆對陳柏良不滿而認為吳旭昇犯詐欺罪，也不能排除本案是民事糾葛。

裁定表示，檢方聲押所說的犯行，有多數情節未釐清，被告就意向書、「賈博士」的說法雖有不同，仍難認他們犯加重詐欺罪，聲押案與羈押要件不合，3人均請回。

檢方認為，原裁定已認定不實的北醫產學合作書是陳柏良製作，卻又認為陳沒有涉嫌犯罪，理由明顯矛盾。且原裁定指陳沒有直接騙吳振隆，所以沒有對吳振隆詐騙的證據，但事實上卷內已有多項證據證明陳有直接跟吳振隆接觸及宣說，檢方早已舉證。