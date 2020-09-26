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藍海集團推「湄南灣會所」涉吸金6億 前老董收押禁見
台北市藍海地產集團推動「泰國曼谷湄南灣景酒店會所」投資專案，保證「優雅投資，輕鬆獲利」，聲稱只要投資100萬泰銖，每年最高獲利6.5%回饋報酬，吸引不少投資人進場，卻在給付投資人首年利息後便撒手。高雄檢調介入偵辦，懷疑藍海集團涉吸金逾6億元，檢方訊認定集團前老董劉威廷涉嫌違反銀行法，23日聲押禁見獲准。
檢調追查，藍海集團從2016年9月開始，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）」投資專案，分頭在台北、高雄兩地辦說明會、餐會，邀集有興趣的投資人參與6年期、或12年期投資計畫，每投資100萬泰銖（約93萬台幣），便能租賃湄南灣會所1戶，再委託泰國當地飯店經營業者代管，每年可獲利本金4%至6.5%回饋，期滿還能還本。
藍海集團還雇業務員銷售、組團到泰國曼谷現地考察，增強投資人信心。投資人心動高獲利而砸下重本，但藍海集團僅付了首年利息，就無力再支付。檢調初步清查，截至2018年10月，至少80名投資人受害，藍海集團涉嫌非法基金逾6億元。
檢調22日收網，雄檢指揮調查局高雄市調處、新北市調處、北機站等，兵分多路搜索，除了傳喚劉威廷之外，也陸續傳喚集團執行長、泰國區業務代表、海外事業部協理、專案經理、業務襄理、財務主管等6人到案說明。
據了解，劉威廷不否認招攬投資事宜，檢方訊後認為他涉嫌非銀行經營收受存款業務罪，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，23日向高雄地院聲押獲准。至於劉姓泰國區業務代表、王姓業務襄理無保請回，其餘4人被命5萬元、10萬元不等交保候傳。
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