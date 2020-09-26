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貨車清晨超商裝卸貨擾清眠 男子躺地阻車離開處拘役6日
台南市李姓男子7月9日清晨4時30分不滿余姓司機將營業用大貨車停放在永康區一便利超商網狀黃線區裝卸貨物，所產生的聲響打擾其睡眠，趁余欲駕車離去之際，橫躺在該車左側車輪前方，妨害余自由離開，直至員警據報到場，他才起身離開，余憤而提告，台南地院認李犯強制罪，處拘役6日，可上訴。
台南地院認為，李橫躺在李所駕駛的營業用大貨車左側車輪前方，導致李無法順利駕車離開，已對李產生無法駕駛車輛的強制作用，而達強制罪的強暴程度無疑。雖然余仍可由該營業用大貨車車門下車離去，但其駕駛營業用大貨車離去的權利業已受阻，因而認定李的行為，已犯強制罪。
台南地院審酌，李因不滿余將營業用大貨車停放在網狀黃線區裝卸貨物，又吵擾他睡眠，竟恣意以非法方式妨害余自該處駕車離去；惟念李坦述案發情形，尚未與余達成和解，兼衡其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，處拘役6日，可易科罰金。
檢警調查，李不滿余將營業用大貨車停放在便利超商門市前網狀黃線區，裝卸貨物時所製造的聲響打擾其睡眠，在余欲駕車離去之際，橫躺在該車左側車輪前方，妨害余行使自由駕駛車輛離開的權利，迄至員警據報到場後，李才起身離開。余不堪自身權益受損，訴請永康分局移送偵辦。
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