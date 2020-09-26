租廠房堆萬噸廢棄物落跑牟利 郭哲瑋遭重判10年

高雄男子郭哲瑋組織犯罪集團，在大高雄各區用人頭承租閒置廠房，再將大批廢棄物堆置廠房後落跑，賺取數百萬元清運費用。橋頭地院日前依違反廢棄物清理法重判郭哲瑋10年徒刑。

橋頭地院判決指出，主嫌郭哲瑋涉違反廢棄物清理法等罪遭判刑10年，其餘共犯則分別被判8個月到6年6個月不等徒刑。

高雄市環保局官員今天向中央社記者表示，後續還是會優先要求仲介業者跟集團成員出錢找人清理，但若有需要代為處理的部分則須先估價，再要求犯嫌繳納代執行費用，目前已經清理約3000多噸。

環保局官員指出，廢棄物若是堆置在工廠，且非重污染物，就較不用擔心污染地下水或土壤；若棄置在空地，就會派員到場先檢測棄置的有機溶劑是否滲入土壤跟地下水。

綽號「小賴」的集團首腦郭哲瑋在106年間未先合法申請清理廢棄物，便以人頭承租土地與閒置廠房，再指派成員向公司收取廢棄物，載運到承租廠房土地偷倒，賺取數百萬元清運費。當地主發現廠房被棄置上千噸廢棄物時，承租人卻早已不見蹤影。

檢調調查，集團橫行大高雄燕巢、仁武、大社、鳥松、大樹、大寮、林園等區，並在12處堆置地點查獲廢棄塑膠、電纜、木材、污泥、電子零件等，合計高達上萬噸，還讓倒楣地主無故背上數百萬到千萬元不等的清理費用。

其中，燕巢區倉庫就被堆置廢鐵桶、不織布下腳料、廢塑膠等廢棄物，高度更達6公尺，就連鐵皮和窗戶都因堆置過高被撐破，估計總重量約為3470噸，預計清除處理費用高達1270萬元。