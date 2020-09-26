台中水保官員涉賄 水保局：毋枉毋縱、除惡務盡

農委會水土保持局台中分局涉集體喝花酒及收賄，廉政署中調組這個月初已搜索水保局台中分局。水保局台中分局表示，與此案相關的四人都已調離原職務，也說涉案成員逾越公務人員應遵守的分際，確實不應該，分局將全力配合司法機關偵辦。

水保局台中分局表示，去年接獲林姓課長涉婚外情後，除將其調離原職外，並降為非主管處分，此次檢調搜索，楊姓秘書遭收押後，已依公務員懲戒法第4條第1款規定將其停職並記過兩次，其餘涉案人員也已調離原職，並依涉案程度予以記過或申誡處分。

台中分局說，涉案同仁接受招待，不當飲宴，已經逾越公務人員應遵守的分際，確實不應該。該分局秉持「毋枉毋縱」及「除惡務盡」原則，全力配合司法機關偵辦，後續靜待司法調查結果，若查證屬實，就應該接受法律制裁，絕對不會護短。